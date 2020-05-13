Злой мужик крушит колонку на АЗС. Голыми руками (видео)

Канадская полиция разместила это видео в Твиттере с просьбой помочь в розыске мужчины, разгромившего имущество автозаправочной станции.

Полиция Брэндона (Канада) опубликовала видео, снятое на заправочной станции на Хайленд-авеню. На нем неадекватный водитель крушит заправочную колонку.

Он несколько раз бьет кулаком по терминалу, пытаясь начать закачку топлива. Ничего не выходит, он становится все более раздражительным и начинает пинать колонку ногой, прежде чем вытащить заправочный пистолет. Наконец он отшвыривает шланг и уезжает.

Полиция сообщила, что мужчина был разозлен тем, что на этой станции следует платить вперед при закачке топлива. В итоге водитель повредил чужое имущество, и владелец заправочной станции заявил на него в полицию, предоставив видеозапись с камеры наблюдения.

Полиция просит любого, кто узнает этого человека, позвонить на горячую линию.

В целом же странно видеть, что кто-то способен выйти из себя по такому пустяковому поводу. И неуютно становится от мысли, что и такие люди ездят за рулем. Мало ли что им еще может не понравиться на дороге…

Неадекватных водителей порой настолько заносит, что отказывает даже чувство самосохранения.

Видео: YouTube