На месте проведения ММАС оборудован госпиталь

На 18 000 квадратных метров размещается больничная инфраструктура, включающая 1040 коек.

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В выставочном комплексе «Крокус-Экспо», расположенном в подмосковном Красногорске, открылся госпиталь для зараженных коронавирусом. Временное медучреждение, являющееся филиалом Красногорской больницы, было оборудовано всем необходимым в течение одной недели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площади 18 000 квадратных метров сейчас располагается больничная инфраструктура, включающая 1040 коек, 120 из которых оснащены аппаратами ИВЛ.

Для пациентов созданы четырехместные полубоксы-палаты. На каждые два полубокса есть душевая, туалет, умывальник, комната приема пищи. В палатах стоят телевизор, кулер, стол, стулья, койки с регулирующимися спинками и ортопедическими матрасами. На каждую палату приходится как минимум два медработника. В госпитале есть диагностические кабинеты, пациентов осматривают терапевты, инфекционисты, пульмонологи.

Все пространство разделено на «красную» зону для пациентов и «зеленую» для сотрудников. С 12 по 14 мая здесь заработают два томографа, а также имеется пять аппаратов УЗИ и шесть ЭКГ, пишет «360». В ближайшее время запускается лаборатория, позволяющая делать полный клинический и биохимический анализ крови.

Последний раз Московский международный автосалон проводился в «Крокус-Экспо» в 2018 году (на фото справа), а в августе 2020-го должен был состояться следующий, но в апреле он был отменен.

Фото: depositphotos.com, EPA/TASS