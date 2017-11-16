Московский международный автосалон ММАС-2020 отменен

Россия осталась без нескольких, очень ожидаемых премьер.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Московский международный автомобильный салон был отменен. Информация об этом опубликована на сайте Международной организации автопроизводителей (OICA), частью которой является Объединение автопроизводителей России, проводящее Московский автосалон. Выставка должна была пройти в Москве на территории комплекса «Крокус Экспо» с 26 августа по 6 сентября 2020 года.

Даже несмотря на то, что в плане мировых премьер ММАС в последние годы испытывал определенный дефицит, который наверняка усугубился бы ввиду текущего кризиса, для российской публики автосалон все равно остался бы весьма привлекательным. Среди вероятных новинок назывались Aurus Komendant, новые версии Lada Largus, а также не исключалось появление обновленного семейства Vesta и прошедшего ребрендинг внедорожника Niva.

По данным OICA, среди еще не отмененных автосалонов с международным статусом в 2020 году остались выставки в Бангкоке (20–31 мая) и Джакарте (6–17 августа). Известно также, что международный автосалон в Пекине Auto China 2020 перенесен с апреля на конец сентября. А проведение Московского автосалона оказалось под угрозой еще в марте, когда на даты его проведения перенесли мотор-шоу в Нью-Йорке, но сейчас велика вероятность, что и в эти сроки оно не состоится.

Париж, Женева, Детройт ввиду пандемии в этом году автосалоны не принимают.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС