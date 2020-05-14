Полиция сможет вскрывать машины (если они, типа, подозрительные)

Правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумой.

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Права полицейских могут быть расширены в ближайшее время. Например, они смогут оцеплять жилые дома, досматривать граждан и транспорт, а также вскрывать автомобили. Указывается, что это необходимо для раскрытия преступлений по горячим следам и защиты законопослушных граждан. Расширено будет и право применения полицейскими оружия — при малейшем подозрении на вооруженное сопротивление.

По мнению авторов поправок, сотрудникам МВД нужно дать право доступа на земельные участки, в жилые дома и прочие помещения, находящиеся в частной собственности, включая транспортные средства граждан.

В качестве примеров повода для вскрытия машин приводятся ситуации, когда водителю или пассажиру стало плохо и нужно оказать помощь, или в машине без присмотра оставлен ребенок. Также вскрыть автомобиль необходимо, если в нем укрылся предполагаемый преступник либо есть подозрение на подготовку теракта (бомба в багажнике или оружие).

Прежде чем вскрыть транспортное средство, полицейский должен представиться и объяснить причину проникновения. Если же в машине никого нет, то у сотрудника будут сутки, чтобы сообщить владельцу о факте вскрытия, позаботившись о защите автомобиля от вандалов на этот же срок (сутки).

Но представиться и обосновать свои действия сотрудник МВД может и после пресечения правонарушения. Более того, статью «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции» предлагается дополнить ч. 1.1: при соблюдении требований Конституции и законов РФ полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».

Отсутствие описанных поправок в закон «О полиции» не помешал инспекторам взять штурмом BMW сына одного из топ-менеджеров МТС.

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