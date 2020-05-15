Небезопасные ремни: в России отзывают грузовики Isuzu

Проблема кроется в оборудовании, некорректно отработавшем при сборке ремней на заводе.

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В России стартовала организованная российским офисом марки Isuzu отзывная кампания для среднетоннажных грузовиков моделей NQR90, FSR34 (на фото) и FVR34. Отзыв не носит масштабный характер — под него попали всего 60 машин, произведенных в 2019 и 2020 годах, однако причина, указанная на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), довольно серьезная: ремни безопасности.

Сообщается, что проблема кроется в оборудовании, некорректно отработавшем при сборке ремней на заводе, в результате чего возвратная пружина катушки ремня безопасности могла быть поставлена неправильно. Это может помешать сработать механизму и привести к блокировке ремня. На моделях FSR34 и FVR34 потенциально проблемные ремни стоят с пассажирской стороны, а на NQR90 — с обеих сторон.

АО «Исузу Рус» будет связываться с владельцами машин, попавших под отзыв, и согласовывать с ними время визита на сервис. Кроме того, владельцы и сами могут выяснить, нужно ли им посетить участок техобслуживания, сверив VIN-номер своей машины через сервисы, приведенные на сайте Росстандарта. Сервисмены будут проверять маркировку ремней и, в случае необходимости, заменять их. Все операции для владельцев бесплатные.

В начале 2020 года под отзыв из-за ремней безопасности попадали минивэны Toyota Alphard.

Фото: Isuzu