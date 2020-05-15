Renault откажется от ряда моделей. Но придумает новые кроссоверы

Обгон запрещен. Но если очень надо, то можно? — простая задачка на ПДД

Рано или поздно любой водитель упирается в тихохода на загородной дороге. И тут же возникает дилемма: рискнуть и обогнать или плестись за трактором, пока тот сам не свернет. А может, лучше вспомнить ПДД?