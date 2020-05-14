Nissan может отказаться от производства Datsun

Компания Ниссан намерена вернуть рентабельность, сократив ежегодные расходы на 2,8 миллиарда долларов.

Nissan озвучил планы на ближайшее время. Первым делом компания хочет снизить конкуренцию между брендами Альянса — Renault и Mitsubishi, и снизить расходы. Ожидалось, что будут закрываться некоторые заводы, но в новом отчете Bloomberg появилась дополнительная информация из плана компании, рассчитанного на три года.

К сожалению, бренд бюджетных автомобилей Датсун может исчезнуть. Недавно мы писали, что его модельный ряд должен пополниться недорогим кроссовером Magnite, который может составит конкуренцию таким бестселлерам, как Renault Duster, Hyundai Creta или Kia Seltos, став бюджетным аналогом модели Nissan Juke.

Как пишет Bloomberg, вскоре компания объявит о планах сократить расходы на 300 млрд иен (2,8 млрд долларов). Nissan закроет часть заводов — всего 13 предприятий, и урежет расходы на исследования и «прочие расходы». После реконструкции бизнеса производственные мощности компании составят 5,4 млн автомобилей в год.

Nissan намерена сосредоточиться на рынках США, Китая и Японии, а Renault — на Европе. Mitsubishi будет представлена на других азиатских рынках.

Описанный план должен быть рассмотрен советом директоров компании, а значит в нем могут появиться изменения. Какие, мы узнаем 28 мая 2020 года, когда объявят финансовые результаты компании за 2019 финансовый год.

Компания Nissan намерена вернуть кроссоверу Pathfinder внедорожный дизайн.

Фото: Datsun