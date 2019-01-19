Седан Aurus Senat S600 станет внедорожником

Переработкой экстерьера дело не ограничится — в компании работают и над серьезным агрегатным тюнингом.

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Представительский седан Aurus Senat S600, который должен пойти в мелкосерийное производство лишь в 2021 году, уже стал объектом тюнинга. Причем проект российской компании Larte Design имеет все шансы на воплощение. Над доработкой Сената работало немецкое подразделение компании, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой на источник, знакомый с ходом проекта. Представленные рисунки можно считать поисковыми, однако большая часть элементов будет в значительной степени приближена к тому, что мы видим сейчас.

Проект доработки внешности с широким использованием углеволокна включает в себя оригинальные бамперы, вставку на капоте, расширители колесных арок, накладки на пороги, крышу и корпуса зеркал, а также антикрыло на крышке багажника. Но переработкой экстерьера дело не ограничится — в компании работают и над серьезным агрегатным тюнингом: увеличением мощности двигателя, доработкой выхлопа, адаптацией подвески к бездорожью.

Необходимые компетенции у российских тюнеров есть: за их плечами множество проектов по доработке машин Mercedes-Benz, BMW, Maserati, Range Rover, Infiniti, Tesla и других брендов. Сроки воплощения дизайн-проекта пока не называются, но ориентиром можно считать следующий год, в течение которого премиальный российский седан пойдет в серию.

Напомним, Аурус Сенат является проектом ФГУП «НАМИ». Так же, как и флагманская модель Senat Limousine L700, седан Senat S600 будет оснащаться разработанным совместно с Porsche Engineering 4,4-литровым бензиновым турбодвигателем V8, развивающим 598 л.с., и 9-ступенчатым автоматом российской компании KATE.

На автомобиль уже оформлено более 700 предзаказов.

Фото: Larte Design