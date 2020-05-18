На продажу выставлен «Мерседес-Мерседес»

Чтобы у покупателей не возникло сомнений, что перед ними Mercedes-Benz, а не Dodge, владелец украсил машину двумя трехлучевыми звездами.

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Для некоторых людей очень важен имидж марки и то, как ее воспринимают окружающие. Преследуя свои цели, они нередко переходят границы и выставляют себя не в самом лучшем свете, как, например, владелец этого Доджа Неона, который выставил «доработанный» бюджетный седан на продажу.

Как видно на фотографии, внешность машины дорабатывалась явно не при помощи одного только напильника. Седан имеет выполненные на заказ капот и передний бампер. То есть при желании владелец Неона мог придать ему более оригинальную и менее смехотворную внешность. Но не исключено, что он хотел не обмануть окружающих — Додж Неон слишком хорошо знаком американцам, а посмеяться, придав традиционному автомобилю студентов искаженные черты дорогого Мерседеса.

Второй вариант кажется более правдоподобным, если судить по забавному «носу» на капоте и по тому, что решетка радиатора с эмблемой Mercedes—Benz встроена в воздухозаборник бампера.

Видимо, Додж продается человеком, окончившим колледж, которому уже езда на подобной машине не к лицу. Судя по объявлению под лобовым стеклом автомобиля, «Мерседес-Мерседес» предлагается по цене 2500 долларов США (около 180 000 рублей).

Вспомнить, как должна выглядеть та или иная модель машины, непросто. Еще сложнее — нарисовать логотип автобренда по памяти: судите сами.

Фото: carscoops.com