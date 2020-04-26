Аналитики захотели узнать, насколько хорошо запоминаются логотипы автомобильных брендов, и попросили 100 человек нарисовать десять логотипов по памяти. Потом веселились все.

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Большую часть своей жизни мы окружены автомобилями и рекламой автомобилей. Производители тратят много времени и денег на создание фирменных стилей, которые должны быть легко узнаваемы, но насколько легко люди могут вспомнить, как они выглядят? Это решили узнать специалисты компании Van Monster, крупнейшего продавца подержанных фургонов в Великобритании. Хотя в этом исследовании приняли участие исключительно британцы, думаем, это не особо важно. Людская память, в общем-то, везде одинакова.

В ходе эксперимента 100 человек (54 женщины и 46 мужчин) разного возраста получили одинаковые наборы фломастеров и 10 листов бумаги с названием каждой марки машины наверху. Во времени их не ограничивали и попросили изобразить 10 широко известных в Европе логотипов. Потом эксперты проанализировали более 1000 рисунков, на что ушло более 60 часов. Учитывалось всё: от использованных цветов до форм, стиля шрифта и мелких деталей. Исследование выявило много ошибок человеческой памяти, но также продемонстрировало, за что наша память цепляется. Рассмотрим самые интересные для нас рисунки.

Так, у Alfa Romeo довольно сложный логотип, состоящий из множества деталей, и рисование его по памяти оказалось сложной задачей. Здесь красный крест на белом поле, символ Милана и змея, символ семьи Висконти, одной из самых важных в Италии. Из 100 рисунков только в 26% люди помнили, как нарисовать флаг, а 37% — змею, и только 17% не забыли учесть всё.

У Audi, возможно, самый простой значок — в виде пересекающихся колец, но 7% людей так и не смогли вспомнить его деталей. 14% нарисовали неправильное количество колец, а 5% — логотип олимпийских колец, что, впрочем, неудивительно.

Участники легко вспомнили простой дизайн значка BMW в сочетании с неизменными цветами. Знаменитый синий и белый цвета запомнились 92% участников, при этом 93% людей также правильно нарисовали круглую форму значка. Хотя это явно запоминающийся и несложный логотип, 41% людей не могли вспомнить, в каком порядке расположены цвета.

Автомобили Ferrari встречаются редко, но знаменитый логотип можно увидеть повсюду: им украшают одежду часы, рюкзаки и пеналы. Желтый фон и жеребец запомнились многим, а вот мелкие детали в памяти не удержались: менее половины рисунков содержали надпись Ferrari, и только 15% вспомнили про цвета итальянского флага.

Бренд Peugeot представлен одним животным — львом. Тем не менее, 1 из 5 человек вообще не пытался нарисовать какое-либо животное, а те, кто это сделал, рисовали все, но только не льва: здесь были и крылатые лошади, и киты, и даже насекомые. 30% участников нарисовали логотип совершенно неправильно, а из 52 человек, которые изобразили нечто, похожее на льва, только 25 нарисовали его в правильном направлении.

Знаменитый ромб Renault вспомнили 71% участвовавших в исследовании, но мелкие детали дизайна отразили всего 33 человека. При этом Renault стала самой «ошибочной» маркой — 11 человек пытались вместо нее рисовать логотипы Citroen и Peugeot.

Логотип Toyota более-менее правильно нарисовали 32%, но только 16% нарисовали верно пересекающиеся овалы, а про надпись Toyota внизу не вспомнил практически никто.

Начиная с 1938 года логотип Volkswagen состоит из двух букв — V, расположенной над буквой W, и остается относительно нетронутым на протяжении всей истории бренда. Возможно, именно поэтому значок оказался самым успешным в тесте: только 2% не смогли вспомнить, что он содержит буквы V и W. Но в расположении букв многие путались: 17% людей нарисовали пересекающиеся V и W вместо расположенных друг над другом, а 9% — только одну из двух представленных букв.

Все рисунки проанализировала группа из пяти экспертов, занимающихся дизайном, маркетингом и анализом данных. Так что же нам показали результаты? В 80% рисунков были использованы правильные цвета и в 78% основные формы значков были верными, а вот другие детали людям было трудно вспомнить.

Только 12% рисунков оказались почти идеальными и еще 26% — удовлетворительными. В целом результат ожидаем: чем проще и ярче логотип, тем точнее участники могли его вспомнить и нарисовать.

Автомобильные компании и сами проводят похожие исследования, недаром мы видим, как традиционные автомобильные бренды упрощают свои лого, приводя их в соответствие с современной тенденцией плоской векторной графики. Так, BMW, Volkswagen, Kia уже предпочли более минималистичный подход.

Рисуем логотипы по памяти — это сложнее, чем вы думали! Аналитики захотели узнать, насколько хорошо запоминаются логотипы автомобильных брендов, и попросили 100 человек нарисовать десять логотипов по памяти. Потом веселились все. Рисуем логотипы по памяти — это сложнее, чем вы думали!

Фото: vanmonster.com