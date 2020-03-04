Теперь без черного: BMW сменила логотип

Немецкий концерн представил новую двумерную интерпретацию логотипа BMW. Привычная черная заливка круга стала полупрозрачной.

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«Новая одежда для новой эры» — под таким лозунгом в Instagram концерна презентовали новый логотип. В интернете шутят — мир стал плоским. То есть плоским стал мир дизайна. Напомним, с объемного на плоский также недавно сменил свой логотип Фольксваген.

Новая эмблема BMW должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий, а новый логотип и дизайн бренда символизируют его актуальность для мобильности и радости от вождения в будущем, отметил старший вице-президент BMW Йенс Тимер. В немецком концерне уже давно ощутили, что клиенты помолодели. Бренд нуждался в модернизации, и это именно то, что сейчас сделали.

«BMW становится брендом отношений. Старое черное кольцо было заменено, что позволило обновленному логотипу излучать больше открытости и ясности», — поясняет Йенс Тимер.

В дополнение к обновлению своего основного значка в BMW также освежили дизайн визуальных элементов, представляющих подразделения M-performance

и i-brand.

Все логотипы теперь полностью плоские. Принципы современного дизайна диктуют двухмерный подход, полностью устраняя мотивы любых выпуклостей или создающих объемность теней.Но не стоит думать, что немцы впервые приспособили свой логотип к меняющимся временам — логотип 2020 года станет уже шестым по счету. Текущая эмблема производителя держалась на протяжении 23 лет.

Несмотря на радикальные изменения, бренд сохранил свою узнаваемость — символы флага Баварии остались на месте. Тем самым в BMW попытались отразить, что компания не отказывается от своего прошлого, а скорее распахивает двери в будущее — со множеством подключенных и электрифицированных автомобилей.

Новый логотип также недавно представила корейская Kia.

