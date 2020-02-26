Новая эмблема компании выглядит современнее благодаря ломаной линии, которая неразрывно переходит из буквы в букву.

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В декабре 2019 года Корейская информационная служба по правам интеллектуальной собственности опубликовала запрос на регистрацию товарного знака Kia с новым логотипом. Ходят слухи, что компания может зарезервировать новый знак для своих гибридных и электрических моделей.

Эмблема дебютировала в 2019 году на Женевском автосалоне. Она была размещена на концепте электрического кроссовера Kia Imagine с купеобразным кузовом, в салоне которого насчитывается 21 экран. Теперь подобный логотип может заменить привычный всем овал.

Kia представит свой новый логотип до конца года.

«Новая эмблема похожа на эмблему концепткара Imagine, но будет выглядеть немного иначе», — заявил президент Kia Motors Пак Хан-Ву в интервью южнокорейскому изданию Motorgraph.

Новый логотип, предположительно, начнет появляться на автомобилях в октябре и будет несколько отличаться от того, что вы видите на изображении.

В логотипе Kia на концепте Imagine использовались четкие линии, переходящие от буквы к букве: верхняя часть буквы K соединяется с верхней частью буквы I, а нижняя часть буквы I соединяется с нижней частью стилизованной буквы A. Для сравнения, буквы существующей эмблемы вписаны в овал и имеют засечки вверху.

Kia меняет и подход к оформлению салонов своих автомобилей, предлагая интересные варианты.

Изображения: Kia