Kia скоро обновит логотип. Как он вам?

Похоже, Volkswagen не единственный производитель, который решился на этот революционный шаг, корейский бренд готов к более существенным преобразованиям своего «аватара».

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Однажды Том Кернс, дизайнер Kia в Северной Америке, сказал, что, возможно, пришло время освежить логотип компании, который не меняли с 1994 года. И вот 26 ноября заявка на регистрацию товарного знака в красном и черном тонах была подана в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности. Процесс одобрения все еще идет, но это только вопрос времени.

В отличие от нынешнего логотипа Kia, в котором «KIA» находится в безликом овале, теперь слово наносится другим шрифтом, который намного лучше подходит современным моделям. Буквы стали более растянутыми вширь, стилизованная «А» теперь тянется к «I».

Новый логотип

Этот логотип мы уже видели во время презентации на Женевском автосалоне концепт-кара Imagine by Kia весной этого года. Единственное отличие в том, что он был подсвечен белым цветом.

Безусловно новый логотип более современный, слегка утонченный и свежий. Он говорит о том, как сильно изменилась марка за несколько последних лет и буквально «выросла» из старого Logo.

Текущий логотип

Впрочем бренды очень осторожно обновляют свои логотипы, одно неловкое движение — и можно вызвать неприязнь поклонников марки, что неизбежно отразится на продажах.

Пока слишком рано говорить о том, будет ли новый логотип применяться на всех автомобилях бренда, поскольку в описании указывается, что Kia собирается использовать его для своих гибридов и электромобилей, пишет motor1.com. Несмотря на это, приятно узнать, что новый logo уже на пути к нам, особенно учитывая тот факт, что нынешний значок используется уже слишком долго.

На автосалоне во Франкфурте Volkswagen представил свой новый логотип — лаконичный и плоский.



Фото: Kia и Сергей Фадеичев/ТАСС