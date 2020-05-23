Появились новые претенденты на Премию Дарвина — молодые велосипедисты резко сворачивают под колеса встречных машин.

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Поколение YouTube готово рисковать жизнью ради вирусных видео. Новые кадры соискателей на Премию Дарвина были сняты в Филадельфии (США).

Как вы можете видеть, парень в зеленой толстовке с капюшоном въезжает на велосипеде на полосу встречного движения и едва успевает уклониться от Акуры TSX. Затем он проделывает тот же трюк с Фордом Таурус, уходя с пути автомобиля в последнюю секунду.

Несмотря на явное отсутствие ума (или благодаря этому), юный ютубер делает это снова и снова. В какой-то момент он заставляет водителя Джипа резко ударить по педали тормоза и остановиться. При таких неожиданных маневрах едущие сзади и ничего не видящие водители могут не успеть среагировать и врезаться в остановившийся автомобиль. Либо они попытаются его объехать, сбив незадачливого трюкача.

На видео есть две полицейские машины. Экипаж первой никак не реагирует на проделки ютубера, а полицейские из второго автомобиля, кажется, среагировали как надо, если судить по тому, что после их появления в кадре видео прекращается.

Другие, более предприимчивые детишки, пользуясь карантином, украли из автосалонов 46 машин.

Фото, видео: YouTube