Skoda Rapid уже у дилеров: какие комплектации можно купить прямо сейчас

«За рулем» испытывал все имеющиеся в продаже типы домкраты. Но универсального варианта нет — все зависит от вашего образа жизни. Для сравнения выбрали наиболее сложные условия: тяжелый автомобиль (кроссовер или внедорожник) и не очень твердая поверхность под колесами.
«За рулем» проверил асфальтом, бездорожьем, роликовыми платформами и «лежачими полицейскими» Kia Seltos (2,0 л, 150 л.с.) с полным приводом, переднеприводный Skoda Karoq с 1,4‑литровым турбомотором и их «конкурента сверху» — 2-литровый Nissan Qashqai 4WD.