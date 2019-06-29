Skoda Rapid уже у дилеров: какие комплектации можно купить прямо сейчас

Рапид в нынешнем исполнении оказался дешевле предшественника, но дождутся ли покупатели базовую версию за 792 000 рублей?

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Обновленные лифтбеки Skoda Rapid начали поступать в автосалоны российских дилеров. В основном, Рапид представлен пока в двух «старших» комплектациях. За 953 000 рублей вам достанется машина с 1,6-литровым 110-сильным мотором на механике в варианте Ambition, укомплектованная боковыми подушками безопасности, обогревом передних сидений, круиз-контролем и медиасистемой с Bluetooth, пишет Wroom. За доплату в 50 000 рублей на этом уровне оснащения возможен 6-ступенчатый автомат.

Можно выбрать и Ambition с 1,4-литровым 125-сильным турбодвигателем, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом DSG — такая машина стоит 1 049 000 рублей. Ну а если захотите этот силовой агрегат в сочетании с топовой комплектацией Style, где есть шторки безопасности, климат-контроль, обогрев руля, светодиодные фары, парктроник, датчики дождя и света и бесключевой доступ, то придется выложить 1 171 000 рублей.

А вот комплектации попроще дилеры пока не предлагают — ни варианта Active за 829 000 рублей, ни базового Entry, где за 792 000 рублей есть две подушки безопасности, медиасистема, но нет кондиционера. Вероятнее всего, что таких комплектаций в производственном плане завода Volkswagen в Калуге, где собирают Рапид, пока нет, что является обычной практикой при выводе модели на рынок — простые варианты оснащения начинают предлагать позже.

Одним из главных конкурентов модели будет обновленный Volkswagen Polo, у которого цена базовой версии в точности совпадает с таковой у Рапида — 792 000 рублей.

Фото: Skoda