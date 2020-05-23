Вот так ездить не надо! Мотосезон в разгаре (видео)

В видео показаны ситуации, в которые мотоциклист может попасть каждый день.

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Мотосезон, лишь немного сдержанный коронавирусом, стартовал. Об этом говорят хотя бы цифры продаж новых байков — рынок мототехники, в отличие от рынка легковых автомобилей, в апреле не сократился, а вырос. Так что нелишне напомнить об осторожности, ведь она диктуется не только возможным наличием в городе мотобата, но и здравым смыслом.

В ролике, опубликованном на канале с говорящим названием Moto Lunatics, показаны житейские ситуации, в которые мотоциклист может попасть каждый день: мокрая дорога, неожиданный участок с песком, внезапно показавшийся с примыкающей дороги автомобиль... Хватает и собственных ошибок байкеров: безрассудное «вилли», слишком рано открытый в повороте газ, ошибки на торможении... А как вам такое: отвлекся на смартфон (!) и словил эффект шимми? От отдельных фрагментов буквально кровь стынет в жилах — вам точно захочется отодвинуться от экрана подальше.

Но спешим заверить, что во всех эпизодах обошлось без серьезных травм, а вот легкомыслия у незадачливых байкеров после просмотра данного видео точно должно убавиться. Будем осторожными, внимательными и уважительными по отношению друг к другу на дороге.

И повторим правила, помогающие не попасть в аварию с мотоциклистом.

Фото: скриншот YouTube, канал Moto Lunatics