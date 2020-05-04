Мотобат начал работу на дорогах Московской области

Будут контролировать соблюдение ПДД, пресекать вождение без прав, ловить пьяных мотоциклистов.

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С началом теплого сезона в Подмосковье начал работу специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, или мотобат. К службе приступили более 100 сотрудников на мотоциклах BMW R1200RT Police. Официальный сайт МВД РФ отмечает, что сотрудники мотобата будут контролировать соблюдение ПДД и использование мотошлемов, а также будут проверять документы у мотоциклистов. Особое внимание в спецбатальоне будут уделять предупреждению случаев управления мотоциклами несовершеннолетними, а также будут ловить нетрезвых мотоциклистов.

С начала года в Подмосковье уже зафиксировано 36 ДТП с участием мотоциклов, причем в 14 случаях у байкеров не было прав, а четверо виновников находились в алкогольном или наркотическом опьянении. В 14 ДТП на мотоциклистах не было шлемов, а в 12 — на руках не оказалось действующего полиса ОСАГО. Девять ДТП имели смертельный исход. Чаще всего аварии возникают из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков, неправильного выбора дистанции, превышения скорости, выезда на «встречку», нарушения правил перестроения.

Московский мотобат использует в работе специализированные мотоциклы BMW R1200RT Police с багажником вместо заднего сиденья, громкоговорящим устройством, проблесковыми маяками на лобовом обтекателе, автоматическим поднятием стекла в дождь, подогревом сиденья и ручек. В трансмиссии используются «укороченные» передачи, а 1170-кубовый двухцилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением развивает мощность 125 л.с.

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Фото: МВД РФ