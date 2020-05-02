В ходе проверок особое внимание инспекторы будут обращать на состояние водителей, выявляя тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД предупредили водителей, что в течение майских праздников будут проводиться массовые проверки, целью которых является выявление тех, кто находится в состоянии опьянения.

Как отметили в ведомстве, количество ДТП по вине пьяных водителей растет, даже несмотря на введенный режим самоизоляции. За четыре месяца 2020 года их число увеличилось на 14,8% — до почти трех тысяч. На 20,8% выросло и количество летальных исходов в результате «пьяных» ДТП — до 650 человек.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует ТАСС заявление ГИБДД.

Также ведомство просит сообщать о фактах неадекватного поведения водителей и обещает незамедлительно реагировать на сигналы.

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Фото: Василий Кузьмичонок/ТАСС