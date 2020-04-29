Самоизоляция заставила рынок труда приспосабливаться к экстремальным условиям. Но это не значит, что найти подработку сейчас сложно. Герои нашего материала на личном примере доказали: была бы своя машина — варианты найдутся.

Курьер

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В условиях самоизоляции люди стали активно пользоваться сервисами доставки чего угодно, начиная от пиццы и заканчивая бытовой техникой. Соответственно, потребность в персонале у таких компаний серьезно возросла.

Условия работы и требования к кандидатам различаются в зависимости от сферы, в которую вы решите податься. Планируете работать с продуктами питания?- без медкнижки вам не обойтись. А вот будучи курьером сервисного центра по ремонту электроники, готовьтесь таскать по лестницам не только планшеты с ноутбуками, но и увесистые «плазмы» с моноблоками.

В любом случае такая подработка имеет множество преимуществ. Во-первых, гибкий график — сами решаете, когда и в какое время вам будет удобно заниматься доставкой. Во-вторых, еженедельные выплаты — то бишь стабильный доход. Ну и в-третьих, вам будут доступны различные «плюшки» в виде скидок на топливо и мойку, а в некоторых случаях даже на запчасти (не перевелись еще щедрые работодатели). Кстати, вознаграждение от довольных клиентов в виде чаевых — тоже весьма приятный момент. Главное, не забудьте надеть медицинскую маску и перчатки — чтобы вас в принципе пустили на порог.

Личный опыт. Алексей, курьер:

«Моя компания занимается доставкой продуктов из гипермаркетов. Клиент заказывает продукты онлайн или по телефону, в магазине комплектовщики собирают заказ, а мы отвозим его клиенту, принимаем оплату. Доставляем заказы в радиусе 10 км от гипермаркета (Москва и Московская область. — Прим. ред.), работаем на собственных автомобилях. График 2/2 по 12 часов.

Могу сказать, что количество заказов в последнее время очень выросло — примерно в два раза. Иногда у нас даже не хватает людей, чтобы все развезти. Тратить на еду люди стали больше. Если еще месяц назад средний чек у нас составлял примерно 2500 рублей, то сегодня доходит до 4000 рублей. Причем раньше мы заносили продукты, куда скажет клиент, — на кухню, в коридор и т.д. Теперь мы не заходим в квартиру. Рассчитываются с нами в основном онлайн (у нас есть переносные терминалы). Терминал мы тоже в руки стараемся не давать. Ставим его либо на порог, либо на какую-нибудь тумбочку или стул. Это выглядит странно, но таковы правила. Наличные клиенты передают в пластиковых пакетах или бумажных файлах. А еще у каждого курьера есть медицинская маска и перчатки. Их мы покупаем сами, но начальство обещало возместить расходы с зарплаты.

Кстати, меня уже штрафовали за нарушение режима самоизоляции. Это было на третий или четвертый день введения режима. Тогда еще пропусков не было, и для работы было достаточно возить с собой справку. Но нам их не сделали. Я возвращался с очередного заказа, и на съезде со МКАД меня остановил инспектор ГИБДД. Он спросил, куда я направляюсь. Я сказал, что еду в магазин по личному делу. Инспектор увидел у меня на заднем сиденье термосумку и потребовал справку с работы. Мне выписали постановление о нарушении режима самоизоляции. Штраф 3000 рублей. Я написал в постановлении, что со штрафом не согласен, так как ехал по личным делам. Мне сказали, что 20 апреля будет проходить слушание моего дела по скайпу. О времени меня должны были предупредить по смс. В итоге не было ни смс, ни заседания. Вообще тишина. Ну, раз им не надо, то и мне не надо — штраф я платить не собираюсь».

Водитель-экспедитор

По функционалу эта работа чем-то схожа с работой курьера. Разница в том, что экспедитор несет ответственность за состояние и объем перевозимого груза, а вот курьер — только за порчу товара по собственной вине. Чаще всего работодатели ищут водителей-экспедиторов, в чьей собственности имеется легкий коммерческий транспорт. Но если хорошо покопаться на сайтах вакансий, можно найти подработку с использованием минивэнов (например, Dodge Caravan) и универсалов (подойдет даже Lada Priora). В ваши задачи будет входить транспортировка малогабаритных грузов и документов, контроль погрузки-разгрузки, подписывание накладных. Любителям поваляться в кровати с утра такая подработка точно не подойдет — обычно отгрузки начинаются очень рано, чтобы к 8:00–9:00 вы уже были на первой точке.

Неудобство раннего подъема и необходимость мотания по всему городу компенсируются достойным уровнем зарплаты. К примеру, работая водителем-экспедитором в Москве, можно получать в среднем от 2000 рублей до 3500 рублей в день (оплата ежедневная). Все будет зависеть от количества сданных точек за смену, вашей оперативности и готовности работать в выходные дни (часто они оплачиваются по повышенному тарифу).

Личный опыт. Вячеслав, водитель-экспедитор:

«Мне повезло, что я работаю именно с продуктами питания (компания Вячеслава развозит продукты со складов в магазины Москвы и Московской области. — Прим. ред.). Уж что-что, а есть люди никогда не перестанут, так что моя работа всегда будет востребована.

Вся эта ситуация с коронавирусом, конечно, повлияла на работу, но не сильно. Точек меньше не стало. В день я объезжаю где-то 15–20 магазинов. Все водители у нас носят маски и медицинские перчатки. Без них товар просто не примут. С перемещением по городу и области проблем никаких — начальство сделало нам пропуска за день до того, как их ввели. Кстати, инспекторы ГИБДД даже не «пробивают» их у себя по базе — просто просят показать код. Один раз полицейский мне открытым текстом сказал, что им лень вводить столько цифр и букв. Пришлось при нем скачивать QR-код, чтобы он меня отпустил.

Я не считаю свою работу сложной. Есть внутренние моменты, которые немного раздражают. Например, сейчас многие склады ввели ограничение на количество машин, которые могут одновременно выгружаться. Из-за этого время ожидания на складе увеличивается, а ведь мне надо успеть объехать все точки в маршрутном листе. Но это мелочи. Главное, что есть работа и возможность зарабатывать».

Таксист

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Сегодня эта работа связана с повышенным риском, ведь вам придется контактировать с большим количеством людей. Так что для вашей же безопасности рекомендуем заранее ознакомиться с инструкцией по дезинфекции рабочего пространства . Если вы намерены работать в столице, вам также необходимо установить в телефоне приложение «Помощник Москвы». С его помощью вы сможете отслеживать наличие у клиентов пропуска на передвижение по городу . Предупреждаем: далеко не все пассажиры будут рады такой проверке и уж тем более перспективе покинуть салон в случае отсутствия разрешения. Так что работа водителем такси подойдет людям с крепкой нервной системой.

Главный плюс в том, что вы сможете брать заказы в то время, когда вам удобно. Обязательного минимума нет, можно брать даже один заказ в день (условия работы необходимо уточнить в выбранной вами компании). Так что есть возможность совмещать работу в такси с другой подработкой. К тому же требования к кандидатам зачастую несложные. Достаточно быть старше 23 лет, иметь стаж вождения более 3 лет, гражданство РФ и хорошее знание русского языка. Дальше остается только получить лицензию на работу в такси, и можно отправляться на первый заказ. Представители агрегаторов (посредников между клиентом и водителем) утверждают, что московские водители получают от 2000 рублей в сутки. Таксисты утверждают, что работодатели, мягко говоря, лукавят.

Личный опыт. Дмитрий, водитель такси:

«Из-за этой самоизоляции работать в такси стало очень сложно. Заказов практически нет — люди сидят по домам, никуда не ездят. Доходов нет, одни убытки. К примеру, за этот месяц я заработал немногим больше 9000 рублей. Учитывая, что бензин я оплачиваю самостоятельно, это, считай, вообще ничто. Тем не менее я продолжаю работать — деваться некуда.

У всех клиентов я проверяю пропуск через приложение «Помощник Москвы». Объясняю человеку, что без пропуска не повезу. Оно мне нужно? Если в пути выяснится, что у клиента нет разрешения на перемещение, я могу попасть на штраф от инспекторов ГИБДД или даже лишиться лицензии на работу. Клиенты относятся с пониманием, пока конфликтов на этой почве не было. Моя компания, кстати, тоже контролирует, чтобы я пользовался приложением и проверял пропуска у пассажиров. Уж не знаю, как именно они это делают, но факт, что делают.

Единственное, что мне нравится, так это то, что я сам решаю, когда мне выходить на работу. Это очень удобно. А вообще я бы не советовал такси как подработку именно сейчас — не прибыльное это дело во время самоизоляции. Приходится иногда даже из дома брать деньги (если они есть), чтобы заправиться и поехать на заказ. По сути даже «в минус» частенько работаешь».

Мерчандайзер

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По сути мерчандайзер (а иногда пишут мерчендайзер) — человек, представляющий ту или иную компанию в торговых сетях. Работа связана с частыми перемещениями из одного магазина в другой, так что наличие автомобиля будет вашим преимуществом. Мерчандайзер занимается выкладкой товара определенного бренда на полки магазинов. Для этого ему необходимо знать планограммы (схемы того, как и в каком порядке товар должен располагаться. — Прим. ред.) и понимать, где продукция его компании будет продаваться лучше всего. По итогам работы мерчандайзер делает ежедневный фотоотчет для руководства.

Мерчандайзер в каком-то смысле — лицо компании. Он взаимодействует не только с сотрудниками магазина, но и с покупателями. Так что если вы человек общительный и позитивный, вам легко удастся освоить эту профессию.

Личный опыт. Нурбек, мерчандайзер:

«Минусов в своей работе вообще не вижу — начальство относится хорошо, зарплата устраивает, платят вовремя. У меня удобный график — работаю 6/1 c 9:00 до 16:00. Можно было выбрать стандартную „пятидневку“, но тогда пришлось бы находиться на работе с 8:00 до 18:00, а мне нравится, что я рано освобождаюсь и у меня почти весь день в распоряжении.

После введения режима самоизоляции нас обязали носить маски и медицинские перчатки, которые выдают на работе. За их отсутствие полагается серьезный штраф. Но у нас никто и не нарушает — все понимают, что это делается для нашей же безопасности. Вообще есть два типа мерчандайзеров: стационарные и визитные. Я отношусь к первым, то есть я работаю только в одном магазине. Визитным, у которых в день по несколько торговых точек, сейчас гораздо сложнее — их часто просто не пускают в магазины. (Некоторые сети ввели ограничение на допуск мерчандайзеров. Это сделано для того, чтобы пресечь возможность распространения вируса по торговым точкам. — Прим. ред.) Так что людям приходится работать как бы скрытно. Такие мерчандайзеры приходят и поправляют выкладку — растягивают товар, выдвигают его вперед на полке, чтобы красиво выглядело, поправляют ценники. Если рядом есть палета с товаром, могут пополнить выкладку. Затем они делают фотоотчет. Если заметит охрана, им предложат покинуть магазин. Сами сотрудники особо не будут выгонять — все-таки им это дополнительная помощь.

Я думаю, мерчандайзер — хороший вариант подработки, тем более что график у нас очень удобный. Можно даже еще с какой-нибудь работой совмещать. Деньги лишними не бывают, особенно сейчас».

Когда все это закончится? Наука отвечает!