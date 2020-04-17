Как работает ГИБДД: постановка на учет, штрафы и «крайняя необходимость»

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Пандемия коронавируса перевела деятельность Госавтоинспекции в особый режим, но означает ли это, что поставить или снять с учета машину сейчас нельзя? «За рулем» обзвонил отделы по регистрации автомобилей ГИБДД (МРЭО) в разных регионах страны. Выяснилось, что все они продолжают функционировать. Например, в Краснодаре, Перми, Калининграде, Екатеринбурге и Белгороде наш автомобиль без проблем согласились принять на осмотр для постановки на учет с единственным уточнением: необходима предварительная запись на прием через портал «Госуслуги».
Аналогичное требование нам озвучили в Ставрополе, добавив при этом, что для передвижения по городу у нас должен быть при себе спецпропуск (выдается в бумажном виде. — Прим. ред.). В Москве и Московской области регистрационные площадки тоже работают, однако перед сотрудниками Госавтоинспекции сейчас стоит задача минимизировать число посетителей, так что прием граждан ограничен. Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, москвичам необходимо подать заявку на портале mos.ru, а жители области могут сделать это через портал госуслуг.
Что изменилось?
До введения режима самоизоляции на большей части России у водителей, желающих поставить или снять с учета автомобиль, был выбор: приехать в ГИБДД лично или оформить регистрацию через портал госуслуг. Сейчас процесс регистрации максимально ушел в онлайн и занимает, как правило, не более 20 минут. Условно его можно разделить на несколько этапов:
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- Подготовка документов — будьте готовы внести в онлайн-заявление данные вашего паспорта, нотариально заверенной доверенности (если вы — доверенный представитель), ПТС, СТС автомобиля, документа, подтверждающего право собственности (договор купли-продажи); страхового полиса ОСАГО.
- Подача заявки на постановку автомобиля на учет в ГИБДД — проводится через портал «Госуслуги».
- Оплата государственной пошлины — зависит от многих факторов. К примеру, оформление документа о зарегистрированном авто стоит 500 рублей. Оформление новых госномеров обойдется в 2 тыс. рублей. Получение ПТС — 800 рублей. Размер госпошлины можно рассчитать на сайте госуслуг. Кстати, при оплате онлайн вам полагается скидка 30%.
- Оформление документов в ГИБДД в назначенное время — до этого этапа вам необходимо будет оплатить госпошлину. Подготовьте заранее следующий пакет документов: паспорт автовладельца, ПТС, действующую диагностическую карту; полис ОСАГО; документ, подтверждающий факт приобретения машины; госзнак «Транзит» (если такой имеется), квитанцию об уплате госпошлины (если квитанция электронная, ее желательно распечатать).
В чем сложности?
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Заранее предупреждаем: трудности могут начаться еще до визита в ГИБДД. Например, ту же диагностическую карту сейчас оформить очень сложно. Однако, как выяснил «За рулем», некоторые СТО не приостанавливали работу даже в связи с пандемией. Так что, как говорится, кто ищет — тот всегда найдет. А вот с оформлением доверенности проблем точно не возникнет, поскольку нотариальные конторы сейчас работают.
Когда все документы будут подготовлены, а заявка через «Госуслуги» подана, вам остается только дождаться электронного письма с приглашением в отдел ГИБДД. Там у вас примут и проверят достоверность документов и направят авто на смотровую площадку. Если все пройдет гладко, из ГИБДД вы будете выезжать уже с двумя регистрационными номерами, новым СТС, а также ПТС, в графу «О владельцах» которого будут вписаны ваши данные. Ну, а чтобы радость поездки не омрачила встреча с дорожным патрулем, рекомендуем заранее позаботиться о получении спецпропуска. О том, как оформить его в Москве и Московской области, можно прочитать вот здесь.
3 вопроса о регистрации автомобиля к эксперту
— Не получается записаться в ГИБДД через портал госуслуг. Что делать? Евгений Эрлихман, адвокат Правового Центра «Человек и закон»
Евгений Эрлихман, адвокат Правового Центра «Человек и закон»
— Полагаю, это временные трудности. Сейчас серверы портала «Госуслуги» действительно перегружены из-за того, что желающих зарегистрироваться и записаться онлайн на прием в МРЭО ГИБДД стало в разы больше. Остается только набраться терпения и дождаться, когда система заработает в полную силу. Иных способов поставить или снять с учета автомобиль в настоящий момент не предусмотрено.
— Не успел вовремя поставить автомобиль на учет, и инспекторы выписали штраф. Тот факт, что я был на самоизоляции/карантине, может быть «смягчающим обстоятельством»?
— В настоящее время высшим руководством ГИБДД сотрудникам рекомендовано воздержаться от мер административного взыскания за нарушение сроков постановки ТС на учет. Но если вас все же привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ («Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». — Прим. ред.), то такое постановление можно обжаловать в законном порядке в течение 10 суток со дня получения копии постановления.
Формулировка в жалобе должна быть примерно следующая: «Прошу освободить меня от административного наказания в связи с крайней необходимостью, поскольку я соблюдал режим самоизоляции (или режим карантина) и вынужденно не смог зарегистрировать автомобиль в установленном порядке в установленный срок». Крайняя необходимость — одно из оснований для освобождения от административной ответственности, означающее, что вред, предотвращенный, менее значителен, чем вред причиненный. Прежде такое основание редко применялось в судебной практике, но, думаю, в условиях пандемии оно должно заработать.
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— Продал машину, а новый владелец до сих пор не оформил ее на себя из-за режима самоизоляции. Я могу обжаловать штрафы, которые все еще приходят на мое имя?
— Постановление о привлечении к административной ответственности, как и в предыдущем случае, можно обжаловать даже на десятые сутки с момента получения копии постановления. Лично подать жалобу в суд не получится, поскольку они сейчас ограничили прием документов, но можно сделать это посредством «Почты России». Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и имеющие электронную подпись, могут также подать жалобу через портал ГАС РФ «Правосудие».
Как я понимаю, речь может идти лишь о правонарушениях, зафиксированных с помощью автоматических устройств. Поэтому в жалобе необходимо привести доводы о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении другого лица, в связи с чем, согласно части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ («Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств». — Прим. ред.) вы подлежите освобождению от административной ответственности. К такой жалобе следует приложить копии документов, подтверждающих продажу автомобиля.
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Фото: АГН «Москва»