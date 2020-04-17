Как работает ГИБДД: постановка на учет, штрафы и «крайняя необходимость»

«За рулем» выяснил, что изменилось в работе подразделений ГИБДД по стране в условиях самоизоляции и как быть простым водителям. Есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

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Пандемия коронавируса перевела деятельность Госавтоинспекции в особый режим, но означает ли это, что поставить или снять с учета машину сейчас нельзя? «За рулем» обзвонил отделы по регистрации автомобилей ГИБДД (МРЭО) в разных регионах страны. Выяснилось, что все они продолжают функционировать. Например, в Краснодаре, Перми, Калининграде, Екатеринбурге и Белгороде наш автомобиль без проблем согласились принять на осмотр для постановки на учет с единственным уточнением: необходима предварительная запись на прием через портал «Госуслуги».

Аналогичное требование нам озвучили в Ставрополе, добавив при этом, что для передвижения по городу у нас должен быть при себе спецпропуск (выдается в бумажном виде. — Прим. ред.). В Москве и Московской области регистрационные площадки тоже работают, однако перед сотрудниками Госавтоинспекции сейчас стоит задача минимизировать число посетителей, так что прием граждан ограничен. Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, москвичам необходимо подать заявку на портале mos.ru, а жители области могут сделать это через портал госуслуг.

Что изменилось?

До введения режима самоизоляции на большей части России у водителей, желающих поставить или снять с учета автомобиль, был выбор: приехать в ГИБДД лично или оформить регистрацию через портал госуслуг. Сейчас процесс регистрации максимально ушел в онлайн и занимает, как правило, не более 20 минут. Условно его можно разделить на несколько этапов:

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Подготовка документов — будьте готовы внести в онлайн-заявление данные вашего паспорта, нотариально заверенной доверенности (если вы — доверенный представитель), ПТС, СТС автомобиля, документа, подтверждающего право собственности (договор купли-продажи); страхового полиса ОСАГО.

Подача заявки на постановку автомобиля на учет в ГИБДД — проводится через портал «Госуслуги».

Оплата государственной пошлины — зависит от многих факторов. К примеру, оформление документа о зарегистрированном авто стоит 500 рублей. Оформление новых госномеров обойдется в 2 тыс. рублей. Получение ПТС — 800 рублей. Размер госпошлины можно рассчитать на сайте госуслуг. Кстати, при оплате онлайн вам полагается скидка 30%.

Оформление документов в ГИБДД в назначенное время — до этого этапа вам необходимо будет оплатить госпошлину. Подготовьте заранее следующий пакет документов: паспорт автовладельца, ПТС, действующую диагностическую карту; полис ОСАГО; документ, подтверждающий факт приобретения машины; госзнак «Транзит» (если такой имеется), квитанцию об уплате госпошлины (если квитанция электронная, ее желательно распечатать).

В чем сложности?

Заранее предупреждаем: трудности могут начаться еще до визита в ГИБДД. Например, ту же диагностическую карту сейчас оформить очень сложно. Однако, как выяснил «За рулем», некоторые СТО не приостанавливали работу даже в связи с пандемией. Так что, как говорится, кто ищет — тот всегда найдет. А вот с оформлением доверенности проблем точно не возникнет, поскольку нотариальные конторы сейчас работают.

Когда все документы будут подготовлены, а заявка через «Госуслуги» подана, вам остается только дождаться электронного письма с приглашением в отдел ГИБДД. Там у вас примут и проверят достоверность документов и направят авто на смотровую площадку. Если все пройдет гладко, из ГИБДД вы будете выезжать уже с двумя регистрационными номерами, новым СТС, а также ПТС, в графу «О владельцах» которого будут вписаны ваши данные. Ну, а чтобы радость поездки не омрачила встреча с дорожным патрулем, рекомендуем заранее позаботиться о получении спецпропуска. О том, как оформить его в Москве и Московской области, можно прочитать вот здесь.