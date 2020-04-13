Ну и где теперь чинить машину, если все СТО закрыты?

«За рулем» выяснил, где и как сейчас чинятся россияне и что грозит тем автолюбителям, кто на свой страх и риск поехал в сервис к частникам.

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Сразу оговоримся, что дилерские сервисы закрыты не повсеместно. В ряде регионов официалы уже возобновили работы по техническому обслуживанию — например, в Белгородской, Тамбовской, Орловской областях (полный список можно отслеживать в онлайн-режиме вот здесь. — Прим. ред.). Естественно, при условии, что они соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Мы решили проверить, как обстоит ситуация не на бумаге, а на практике. И под видом потенциального клиента попробовали записаться на ремонт к официальным дилерам в разных регионах страны.

Москва под прикрытием

Крупнейшие дилерские центры Москвы, официально представляющие такие известные бренды, как Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Toyota, BMW, Audi и Mercedes-Benz, отказали нам в просьбе подъехать в сервис для осмотра машины, сославшись на Указ Президента РФ N 329 от 2 апреля 2020 года , и попросили дождаться 30 апреля, когда, предположительно, ограничительные меры будут сняты. По словам менеджеров, все, что они нам могут предложить в настоящий момент, — «консультативная помощь».

Еще в двух московских автосалонах, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей Ford, Hyundai, Mazda, Opel, Volkswagen и ГАЗель, нас все же записали на сервис, но «на особых условиях»: приехав в салон, мы должны были позвонить по телефону менеджерам, чтобы к нам вышел мастер и посмотрел машину на свежем воздухе, без посещения бокса.

Николай, клиент одного из московских автосалонов:

— Приехал сдавать автомобиль на плановое ТО к официальному дилеру. С виду автосалон закрыт, но до этого у меня была по телефону назначена предварительная запись на определенное время. Постучал в дверь, примерно через минуту мне открыл охранник и объяснил, что сервис работает, но внутрь впускают только по одному человеку. Зайдя в здание, я увидел работника ресепшена и двух менеджеров. У меня отсканировали СТС и паспорт, составили договор на ТО и забрали машину вместе с сервисной книжкой. В итоге автомобиль я забрал через три часа со стоянки, которая находится за автосалоном, хотя обычно ее подгоняют к главному входу. Думаю, это было сделано для того, чтобы с улицы не было видно, что сервис работает.

А что в других регионах?

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В регионах ситуация тоже неоднозначная. К примеру, в Екатеринбурге нас с ходу записали на диагностику сразу несколько авторизованных дилеров Renault, Datsun и Haval. Впрочем, оно и понятно — Свердловская область числится в списке регионов, где сервисное обслуживание и продажа автозапчастей разрешены официально.

В Пензе, где такая практика пока не предусмотрена, нам в ремонте автомобиля марки Nissan отказали, но обнадежили, что до 30 апреля ждать, скорее всего, не придется и сервисы возобновят работу гораздо раньше.

А вот в столице Краснодарского края, где карантин (не путать с режимом повышенной готовности, как в Москве. — Прим. ред.) продлили до 12 апреля, нас в одном из автосалонов все того же Nissan предварительно записали к электрику на этой неделе. К тому же специалисты колл-центра ненавязчиво предупредили, что если мы надумаем отремонтировать фару раньше этого времени не у официального дилера, можем попасть под ограничения по гарантийному обслуживанию.

Рискнуть или нет?

Реальность такова, что большинство россиян все еще не могут приехать к официальным дилерам для прохождения сервисного обслуживания. Если машина сломалась, вариантов немного: оставить железного коня на парковке до лучших времен, чиниться самостоятельно (что возможно далеко не всегда, да и ждать необходимые запчасти придется дольше обычного) либо обращаться к частникам, многие из которых уже вовсю работают.

Правда, в случае с Москвой такая практика продлится недолго — мэр Сергей Собянин 10 апреля обратился к жителям с заявлением о закрытии практически всех предприятий и организаций города в период с 13 по 19 апреля. Автосервисов это тоже касается.

Олег Мосеев, президент Ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры»)

Мнение эксперта

«Сейчас уже более 20 регионов России разрешили дилерам осуществлять необходимый ремонт, понимая, насколько важен исправный автомобиль для граждан и социально значимых служб в это период. Поэтому рекомендуем, в первую очередь, пользоваться профессиональной помощью открытых сервисных станций дилеров в вашем регионе с возможностью безопасного обслуживания клиентов и соблюдением всех санитарных норм».

Рекомендация «За рулем»

Вариант обращения к сторонним автосервисам, мягко говоря, на любителя, поскольку в этом случае вы должны быть на 100% уверены, что услугу вам окажут качественно. Не советуем прибегать к нему, если причиной вашего визита в сервис является банальное прохождение ТО. Из-за мизерного перепробега в 500–1000 км ничего с вашей машиной не случится, так что дождитесь открытия официалов. А вот если поломка экстренная, не терпит отлагательств, а вы проживаете за пределами Московского региона, в сервис поехать можно. Только постарайтесь выбрать такой, чья репутация не вызывает у вас никаких сомнений. И учтите, что если автомобиль на гарантии, то впоследствии могут возникнуть проблемы с обслуживанием у официального дилера. Если это вас не пугает, дерзайте. Только не говорите, что мы вас не предупреждали.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Мнение эксперта

«Авторизованный дилер может отказать вам в гарантийном ремонте, если сумеет доказать, что при обслуживании у неофициалов были установлены некачественные комплектующие либо во время ремонта была нарушена технология завода-изготовителя, и это стало причиной поломки. Иными словами, дилер может снять с себя гарантийные обязательства, если речь идет не о производственном дефекте, а о нарушении правил эксплуатации автомобиля (согласно п.6 ст. 18 Закона РФ „О защите прав потребителей“. — Прим. ред.).

Если вы не согласны с позицией дилера, то вам необходимо, прежде всего, получить от него на руки письменный отказ от выполнения гарантийного ремонта. Не забудьте также забрать акт выполненных работ, в котором должны быть четко прописаны все манипуляции с автомобилем, причины и последствия неисправности. Далее вам следует составить обращение на имя руководства сервисного центра с требованием произвести диагностику или ремонт автомобиля. Помните, что в случае возникновения разногласий дилер обязан произвести за свой счет экспертизу.

В случае, если сервисная экспертиза установила, что причиной поломки стал некачественный ремонт, произведенный ранее в другой ремонтной организации, вам остается только заказывать независимую экспертизу и обращаться с исковым заявлением в суд. Возместить расходы на нее вы сможете, доказав свою правоту. Но будьте готовы к тому, что мотание по судебным инстанциям в поисках истины может растянуться не на один год.

Прибегая к услугам неофициального сервиса, необходимо понимать, что требовать с мастеров какие-то сертификаты — вещь довольно бесполезная. Деятельность по ремонту автомобилей не лицензируется, так что всевозможные сертификаты качества и иные красивые бумажки для официального дилера ничего не значат. Однако при ремонте в стороннем сервисе я все-таки рекомендую вам получить документы о проведенном ремонте с указанием работ и примененных запчастей — это поможет разобраться хотя бы в случае разногласий».

Личный опыт

Так, с официалами вроде как разобрались, а что насчет частных автосервисов? Корреспондент «За рулем» объехал несколько столичных мастерских и выяснил, что все они закрыты — как минимум официально. Даже в автосервисе, где меня давно знают, мне не удалось записаться на диагностику. Мастера все в один голос твердили, что они не работают. И это при том, что на подъемниках в тот момент находились машины.

Пролить свет на происходящее помогли знакомые с соседней автомойки. По их словам, владелец сервиса очень опасается санкций, так что ремонтирует машины только тех людей, с кем знаком лично. Предпринимателя вполне можно понять: за нарушение режима повышенной готовности в Москве ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а при наличии доказанного вреда, нанесенного здоровью граждан, — до 1 млн рублей либо приостановление деятельности сроком до 90 суток, что для небольшого автосервиса практически равносильно закрытию.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»