Все домашние дела переделаны, все уроки с детьми выучены, от игр уже подташнивает, жидкий допинг не радует… Смотрите, чем занимаются дома другие! Да примерно тем же, к сожалению.

Алексей Попов: Виртуальная Формула-1 — это не то

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Вернувшись в Москву из Мельбурна, где из-за вероятности распространения коронавируса отменилось Гран-при Австралии, комментатор F1 Алексей Попов самоизолировался на две недели — «на всякий случай». Но даже на карантине русский голос Формулы-1 не прекращал работу. Он продолжает вести подкаст «Гаснут огни», посвященный событиям из мира автоспорта, и параллельно следит за виртуальным чемпионатом Формулы-1. Последний, кстати, не впечатлил. Попов признался, что смотреть такие гонки ему тяжело, поскольку разница между реальностью и виртуальным миром слишком очевидна.

Николай Фоменко: Время открыть в себе новые таланты

Новые навыки развивают мозг. Фоменко осваивает необычные занятия: то он кашеварит, то играет в баскетбол на заднем дворе, а то и вовсе инсценирует сказку «Три поросенка» у себя на террасе. О работе тоже не забыл: не может же он оставить без присмотра собственную интернет-радиостанцию Fomenko Fake Radio.

Максим Виторган: Автомобиль — лучшее место для самоизоляции

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Еще недавно Максим Виторган не мог наглядеться на новенький Cadillac XT5 за четыре миллиона. Теперь, когда власти Москвы призвали горожан минимизировать поездки, возникла дилемма: самоизолироваться или не очень? Решение пришло быстро. По мнению актера, автомобиль — идеальное место для тех, кто хочет абстрагироваться от внешнего мира. «Здесь все мое. Самое близкое. И ничего лишнего. И прокатиться ночью по Садовому или Третьему кольцу... Я делаю так многие годы, но только теперь понял, что это и есть самоизоляция», — написал Виторган в Инстаграм (плюс выложил забавное видео).

Елена Лисовская: Время «вдарить по спорту»

Блогер Елена Лисовская (Youtube-канал «Лиса рулит») в декабре переболела бронхитом. Так что в нынешней обстановке она предпочитает не рисковать здоровьем и остается дома. На днях она поддержала флешмоб против COVID-19, запущенный в Инстаграме автопроизводителями. Лиса опубликовала домашнее фото с ключами от личного авто и хэштегами #паркуюсьдома и #stayhome. Тем более что и в самоизоляции можно придумать множество полезных и интересных занятий. Она, например, «вдарила дома по спорту».

Никита Мазепин: Тренировки никто не отменял

Гонщик Формулы-2 Никита Мазепин столкнулся с угрозой заражения коронавирусом еще недели три назад. У отца спортсмена, главы совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина, врачи заподозрили инфекцию. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Мазепин-младший написал в Инстаграме: «В ответ на ажиотаж вокруг коронавируса хочу сообщить: чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет, провожу плановые тренировки». Он также добавил, что соблюдает рекомендации врачей и внимательно следит за самочувствием.

Михаил Алешин: В любой непонятной ситуации продолжай монтировать

Пока полстраны не может придумать себе развлечений, пилот SMP Racing, победитель World Series by Renault 3.5 2010 года Михаил Алешин с головой в работе. Спортсмен готовит очередной выпуск программы «Наши тесты», автором и ведущим которой он является. В шоу Алешин знакомит с новинками автопрома и показывает, на что они способны в разных жизненных ситуациях. Скучать гонщику в четырех стенах явно некогда — рабочий процесс кипит. «Утро начинается не с кофе, а с раскадровки отснятого материала. Можно не переживать на тему вирусов — сидеть-не пересидеть мне дома за этим занятием, я так чувствую», — описал распорядок дня Алешин в Инстаграм.

Андрей Бурковский: Наконец-то можно заняться ничегонеделанием

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Трезвый водитель», артист МХТ им. А.П. Чехова пережидает эпидемию вместе с семьей на малой родине в Томске. Теперь будни актера мало чем отличаются от “нерабочих дней” большинства россиян. «Более откровенную, домашнюю, трогательную, негламурную, самоизолированную, простую и домашнюю фотокарточку я еще не выкладывал. Все время с семьей!» — подписал он в Инстаграм трогательный снимок, на котором рубится в приставку вместе с детьми.

А вы соблюдаете самоизоляцию?

Фоменко у плиты, Виторган в машине, Лиса рулит на спорте... — звезды в самоизоляции Все домашние дела переделаны, все уроки с детьми выучены, от игр уже подташнивает, жидкий допинг не радует… Смотрите, чем занимаются дома другие! Да примерно тем же, к сожалению. Фоменко у плиты, Виторган в машине, Лиса рулит на спорте... — звезды в самоизоляции

Когда все это закончится? Наука отвечает!

Фото: соцсети