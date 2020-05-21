Cпорткар стоимостью 14 млн рублей протаранил три автомобиля — журнал За рулем

Cпорткар стоимостью 14 млн рублей протаранил три автомобиля

Водитель купе Mercedes-Benz AMG GT сначала скрылся, но потом решил вернуться. В результате происшествия никто не пострадал.

Mercedes-Benz AMG-GT
Mercedes-Benz AMG-GT

Mercedes-Benz > AMG-GT

Вчера поздно вечером на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Обстоятельства аварии уточняются, но, по предварительным оценкам, виновником происшествия мог стать водитель элитного спорткара Mercedes-Benz AMG GT. По самым скромным оценкам стоить такой автомобиль может 14 млн рублей. Иномарка на большой скорости врезалась в такси, а потом отлетела на припаркованные вдоль обочины машины.

Удар был такой силы, что подбросило даже тяжелый внедорожник. Телеграмм-каналу Baza стало известно, что за рулем спорткара находился 32-летний столичный бизнесмен Михаил Сумароков. Он сначала покинул место ДТП, но потом вернулся к разбитым машинам.

В результате аварии никто не пострадал, движение на участке улицы Героев Панфиловцев не ограничивали, сообщили в ГИБДД.

Фото: Telegram-канал Baza

Видео: YouTube

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