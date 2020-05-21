Арест организаторов побега главы Nissan: двое под стражей

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Федеральная прокуратура штата Массачусетс заявила, что бывший американский «зеленый берет» 59-летний Майкл Тейлор и его сын, 27-летний Питер Тейлор, были арестованы за то, что помогли Гону в прошлом году бежать в Ливан, чтобы избежать судебного разбирательства в Японии по делу о финансовых махинациях. В январе Япония выдала ордера на арест обоих мужчин, а также третьего обвиняемого — Джорджа-Антуана Заека, сообщает The Guardian.
Прокуроры просили суд отказать им в освобождении под залог, сославшись на репутацию пары в связи с неоднократной организацией побегов высокопоставленных персон. Утверждается, что они «не только способны бежать, находясь под арестом», но и являются «экспертами в этом вопросе».
Напомним обстоятельства этой драматичной истории: Карлос Гон бежал в Ливан, откуда он родом, в то время как был выпущен под залог и ожидал решения суда. Его обвиняют в занижении отчетов о доходах, нарушении доверия и незаконном присвоении средств Nissan. Гон до сих пор всё отрицает, утверждая, что бежал из Японии, чтобы избежать обвинения, сфальсифицированного системой правосудия Японии.
В документах американской прокуратуры говорится, что Питер Тейлор с июля 2019 года, вплоть до побега 29 декабря, встречался с Гоном семь раз. Он навестил Гона за день до побега, а Майкл Тейлор и Заек прилетели на частном самолете из Дубая в Японию с пустыми футлярами для музыкальных инструментов, сообщив миграционным чиновникам, что они музыканты. Гон якобы отправился в гостиничный номер в Осаке, где спрятался в одном из футляров. Затем его вывезли на частном самолете сначала в Турцию, а потом в Ливан.
Ранее адвокат заявил, что турецкая прокуратура обвиняет семь человек, в том числе четырех пилотов и двух стюардесс, в содействии побегу Гона из Японии через Стамбул в Ливан.
Представители правоохранительных органов США узнали, что Питер Тейлор забронировал рейс из Бостона в Бейрут (где сейчас проживает Карлос Гон) и накануне вылета его арестовали американские маршалы, как и Майкла Тейлора. Ливан не имеет договора с Японией об экстрадиции преступников, хотя министр юстиции посетил ливанских коллег в феврале, добиваясь ареста и выдачи Гона. Но визит оказался безуспешным.
На слушаниях дела в США говорилось о том, что побег Гона из Японии в Ливан был «одним из самых дерзких и хорошо организованных в новейшей истории». Все было спланировано и подготовлено по высшему разряду — от фальшивых персон, встреч в гостиницах до фрахтования частного самолета. Фото: ТАСС/EPA