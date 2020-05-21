Названы самые выгодные на вторичном рынке российские автомобили

Проведенное исследование основывалось на двух базах данных — цены на новые авто и на находящиеся в продаже после трех лет эксплуатации.

Материалы по теме Автомобили стареют вместе с нами: средний возраст уже 12 лет

Меньше всего из автомобилей отечественных марок теряют в цене универсал Lada Largus и внедорожник Lada 4x4. К такому выводу пришли специалисты агентства Автостат, судя по опубликованным результатам исследования остаточной стоимости (residual value) автомобилей в первом квартале 2020 года. У автомобилей указанных моделей, купленных в первом квартале 2017 года средняя цена на вторичном рынке составила 84% от первоначальной.

Почти столь же незначительно теряют «трехлетки» Приора и Гранта, сохраняя, соответственно, 84,7% и 83,8% цены нового автомобиля. Как и замкнувший пятерку лучших Largus Cross у него показатель residual value составил 83,6%. А вот седан Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач в Топ-5 не вошел, заняв лишь шестое место и заметно отстав от лидеров — остаточная стоимость после трехлетнего владения такими машинами составляет 81,2%.

Впрочем, остальные автомобили отечественных марок спустя три года эксплуатации и вовсе потеряли больше 20% своей цены. Проведенное исследование основывалось на двух базах данных — цены на новые и на подержанные авто.

Испытывать повышенный интерес к приобретению авто с пробегом россияне начали еще задолго до пика пандемии.

Фото: АВТОВАЗ