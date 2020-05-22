Renault может обанкротиться

Об этом предупредил французский министр финансов Ле Мэр — Renault рискует выйти из бизнеса, если не получит помощь.

Материалы по теме 9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur

Во время интервью на радио «Европа 1» Ле Мэр сказал, что автомобилестроителю следует принять все меры для сохранения рабочих мест во Франции, оставаясь при этом конкурентоспособным.

«Да, Renault может исчезнуть», — сказал Ле Мэр, и это звучит как грозное предупреждение.

Французский автопроизводитель должен сэкономить 2 млрд евро в течение следующих двух лет. Пока же из-за коронавируса выручка компании упала на 19%, а продажи в Европе снизились на 36%.

Среди рассматриваемых решений — закрытие нескольких небольших заводов по производству компонентов во Франции, а также сборочного предприятия Alpine в Дьеппе. Кроме того, планируется снять с производства не пользующиеся популярностью модели. Например, минивэн Espace или среднеразмерный седан Talisman.

«Renault борется за выживание, — добавил Ле Мэр в другом интервью. — Я еще не подписал документы на выдачу компании кредита».

Речь идет о кредите на 5 млрд евро, который уже одобрен правительством Франции. Взамен оно требует от автопроизводителя особого внимания электромобилям, справедливого отношения к субподрядчикам и открытие передовых технологических предприятий во Франции.

Отказавшись от некоторых моделей, Renault выпустит новые кроссоверы.

Фото: Marcel Pirnay / Unsplash