Volkswagen построил свой VA3

Седан VA3 создан под новым брендом Jetta, который известен лишь в Китае и пользуется там популярностью, особенно у молодежи.

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Volkswagen AG изучает возможность расширения географии для своего нового бюджетного бренда Jetta. Спустя восемь месяцев после появления Jetta завоевала около 1% китайского рынка. Сегодня марка на подъеме, поскольку молодые, чувствительные к цене клиенты бросились приобретать автомобили, чтобы избежать общественного транспорта после вспышки коронавируса, сообщил на этой неделе президент марки Харальд Мюллер.

«Успешный старт новой марки, конечно, вызвал интерес и на других рынках», — передает слова Мюллера агентство «Блумберг».

VW всегда хотел предложить модели без излишеств для развивающихся рынков, потому что высокие затраты на технологии мешали выпускать конкурентоспособные по цене автомобили в бюджетном сегменте. В конечном итоге компания выбрала седан Jetta — популярный в Европе и США на протяжении десятилетий, чтобы сделать из него доступную марку для своего крупнейшего рынка в Китае, в то время как родственный бренд Skoda сосредоточился на Индии.

В Китае в бюджетном сегменте преобладают местные производители от Great Wall до Geely, а также другие азиатские бренды.

Jetta VS5 — компактный SUV

Текущий модельный ряд Jetta состоит из двух спортивных внедорожников — VS5 и VS7, а также седана VA3, построенных на совместном предприятии VW и FAW в Чэнду. Volkswagen, крупнейший в мире автопроизводитель, около 20% автомобилей продает именно в Китае.

VA3 является обновленной версией китайского Volkswagen Jetta предыдущего поколения, в то время как VS5 и VS7 имеют сходство с SEAT Ateca и SEAT Tarraco.

Помимо несколько туманного заявления Мюллера, нет подтверждений того, что бренд Jetta выйдет за пределы Китая. Но автоэксперты ожидают, что, если это произойдет, он двинется в Россию и, возможно, на рынки стран Азии: Филиппины, в Индонезию, Таиланд и т.д.

Седан Jetta VA3

А вот перспективы в Америке у нового бренда сомнительны — здесь покупатели не клюют на дешевые материалы интерьера и скромные ходовые характеристики, которые предлагает бренд Jetta.

В Мексике или Бразилии популярностью пользуется именно бренд Volkswagen, поэтому экспериментировать с бюджетным предложением в Латинской Америке немецкий концерн вряд ли станет.

У VW уже есть бюджетные предложения в Европе, такие как Up! и Polo, и более доступный бренд Skoda. Нужен ли новый бренд в России? Сомнительно, ведь тогда он создаст ненужную конкуренцию Polo, который тоже существует в нише доступных автомобилей.

Российские дилеры уже принимают заказы на новое поколение Polo, превратившееся из седана в лифтбек.



Volkswagen построил свой VA3 Седан VA3 создан под новым брендом Jetta, который известен лишь в Китае и пользуется там популярностью, особенно у молодежи. Volkswagen построил свой VA3

Фото: Volkswagen