Государственным медикам дадут льготные автокредиты

На программу дополнительно выделили 7 млрд рублей из резервного фонда России.

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Программами льготного автокредитования теперь смогут воспользоваться медицинские работники государственной системы здравоохранения и семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, сообщили в Минпромторге. Кроме того, на льготное автокредитование теперь смогут рассчитывать граждане,

«…продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили», — передает ТАСС распоряжение ведомства.

Также в льготном автокредитовании по-прежнему участвуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Всего на поддержку автопрома Минпромторгу (по распоряжению правительства от 21 мая 2020 года) из резервного фонда выделили 25 млрд руб., в том числе 7 млрд на программу льготного автокредитования.

С учетом этих дополнительных денег на программу льготного автокредитования в 2020 году в сумме будет выделено 12 млрд рублей.

В апреле российский авторынок столкнулся с крупнейшим падением — продажи новых легковых автомобилей рухнули сразу на 72,4%. В мае некоторые автосалоны заработали, но существенных продаж аналитики тоже не ожидают. В Российской ассоциации дилеров прогнозируют спад, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, на 50%.

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