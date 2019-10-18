Интерьер нового поколения Mercedes-Benz C-класса будет иметь ту же архитектуру, что и салоны моделей E- и S-класса.

Daimler AG приступил к дорожным испытаниям Mercedes-Benz C-класса нового поколения. Камуфляж скрывает большинство деталей дизайна машины, но видно, что фары модели стали более узкими, а задние фонари, вероятно, будут соединяться тонкой хромированной полосой. Передний свес кажется длиннее, а выштамповка боковых дверей менее рельефной.

Автомобиль следующего поколения получит новый интерьер. Он будет оснащаться цифровой панелью приборов и новейшей информационно-развлекательной системой MBUX с большим экраном в виде планшета, закрывающего всю центральную консоль — от воздуховодов до центрального тоннеля, в котором скрывается большое отделение для хранения. Ниже экрана расположена сенсорная панель управления климат-контролем.

Новый С-класс построен на обновленной платформе MRA, на которой можно выпускать не только версии с 4- и 6-цилиндровыми двигателями внутреннего сгорания, но и с гибридными силовыми установками.

Ходит слух, что 4-литровый Twin-Turbo V8 в моделях AMG заменят на более экологичную гибридную установку на основе 2-литрового мотора, мощность которой составит более 500 л.с.

После выхода нового седана C-класса Mercedes—Benz займется разработкой универсала и его внедорожной версии All-Terrain. Затем, в 2021 или 2022 году, появятся новые купе и кабриолет С-класса.

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет Интерьер нового поколения Mercedes-Benz C-класса будет иметь ту же архитектуру, что и салоны моделей E- и S-класса. Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет

Чем примечательны автомобили AMG? Лучше других на этот вопрос ответят сами владельцы заряженных Мерседесов.

Фото: CarPix / CarScoops