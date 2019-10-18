Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — журнал За рулем

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет

Интерьер нового поколения Mercedes-Benz C-класса будет иметь ту же архитектуру, что и салоны моделей E- и S-класса.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

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Daimler AG приступил к дорожным испытаниям Mercedes-Benz C-класса нового поколения. Камуфляж скрывает большинство деталей дизайна машины, но видно, что фары модели стали более узкими, а задние фонари, вероятно, будут соединяться тонкой хромированной полосой. Передний свес кажется длиннее, а выштамповка боковых дверей менее рельефной.

Автомобиль следующего поколения получит новый интерьер. Он будет оснащаться цифровой панелью приборов и новейшей информационно-развлекательной системой MBUX с большим экраном в виде планшета, закрывающего всю центральную консоль — от воздуховодов до центрального тоннеля, в котором скрывается большое отделение для хранения. Ниже экрана расположена сенсорная панель управления климат-контролем.

Новый С-класс построен на обновленной платформе MRA, на которой можно выпускать не только версии с 4- и 6-цилиндровыми двигателями внутреннего сгорания, но и с гибридными силовыми установками.

Ходит слух, что 4-литровый Twin-Turbo V8 в моделях AMG заменят на более экологичную гибридную установку на основе 2-литрового мотора, мощность которой составит более 500 л.с.

После выхода нового седана C-класса MercedesBenz займется разработкой универсала и его внедорожной версии All-Terrain. Затем, в 2021 или 2022 году, появятся новые купе и кабриолет С-класса.

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет

Интерьер нового поколения Mercedes-Benz C-класса будет иметь ту же архитектуру, что и салоны моделей E- и S-класса.

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130462Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130460Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130464Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130463Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130461Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет

Фото: CarPix / CarScoops

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет

Интерьер нового поколения Mercedes-Benz C-класса будет иметь ту же архитектуру, что и салоны моделей E- и S-класса.

Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130461Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130462Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130460Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130464Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет — фото 1130463Mercedes-Benz C-класса получит огромный дисплей-планшет
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Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность

Недостатки:

Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.

Комментарий:

Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте во...

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