Гаишникам перестали давать взятки. Боятся или стыдно?

Это показал опрос автомобилистов. Что-то у нас все-таки меняется в лучшую сторону!

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Опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?» провел портал «Дром». Выяснилось, что 84% россиян не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника полиции. 47% жителей России взяток никогда не давали, ну или стесняются в этом признаться, а 37% давали очень давно. Среди тех, кто нарушал закон, вариант «2–3 года назад» выбрали 6%, «в прошлом году» — 4%, «в этом году» — 2% и «на днях» — 4%.

Таким образом, выросло поколение водителей, которые никогда не давали взятку инспектору, «за 10 лет ни разу», отметила жительница Приморского края.

Чаще всего, судя по результатам опроса, водители дают взятки в Республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа «на днях». С большим отрывом идет Пермский край — 7,8% набрал ответ «на днях». В Москве это 5,5%, в Подмосковье — 5,4%, в Санкт-Петербурге — 3,4%.

В Камчатском крае и Амурской области, напротив, никогда не давали взятки — 72 и 70% соответственно.

Похоже, эпоха мелких взяток уходит в прошлое вместе с «засадами в кустах», стационарными постами и «фенами». Но могут работать на трассах, карауля сплошную. В городах сейчас в ходу крупная мзда за вождение в пьяном виде.

«За рулем» тоже опросил коллег, у кого был такой грех. И только один признался, что лет пять назад в Нижегородской области, недалеко от Дивеево его тормознул гаишник и сказал, что тут, вообще-то, сплошная и обгон запрещен. А то, что полоса стерлась и знак украли, так это не его проблема, не нравится — езжай судиться. На тот момент проще было отделаться двумя тысячами, хотя «скребет» до сих пор. Закончится самоизоляция, обещает снова туда поехать, посмотреть, привели ли в порядок инфраструктуру.

Так что теперь никто не бравирует тем, как он «договорился на месте». Взятка — это не только страшно (уголовное преступление!), но и стыдно.

Опрос проводили с 21 по 28 апреля, в нем приняли участие 17 829 человек.

Впрочем, недавно нарушитель режима самоизоляции пытался дать взятку инспектору ДПС в Подмосковье. Не получилось.



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