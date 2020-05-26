Пьяный водитель картинно расколол столб пополам

Да и сам удар пришелся ровно по центру бампера.

Показательная авария произошла по адресу улица Мужества, 16, попав в объектив придомовых видеокамер, сообщается ВКонтакте, в паблике ЧП «Красноярск». Очень пьяный водитель на Ниссане довольно долго колесил по округе, петляя то вправо, то влево, выезжая то на газон, то на встречку, и наконец, «нашел» свой столб, врезавшись в него аккурат посередине. Удар был настолько сильный, что столб разломился пополам, и рухнул на автомобиль вместе с проводами.

Видимо, одурев от самоизоляции, автолюбитель хлебнул горячительного напитка и отправился дрифтовать на ближайшую дорогу. Полицейские выявили в его крови 1,32 промилле алкоголя, что равносильно половине бутылки водки. Стражи порядка признались, что уже давно не встречали настолько пьяных водителей.

В комментариях люди отмечают, что еще хорошо, что столб «поймал», мог и человека на дороге или даже обочине. Ну а столбы «вообще охренели, перебегают дорогу в неположенном месте».

Видео: ВКонтакте