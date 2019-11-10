Известны цены на Volkswagen Jetta. И это недешево!

Самая доступная, но хорошо оснащенная версия седана будет продаваться за 1 485 000 рублей.

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В России начались продажи седана Volkswagen Jetta, который может оснащаться двумя двигателями на выбор. Мотор мощностью 110 л.с. предлагается либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. 150-сильный устанавливается только с автоматом. Всего предусмотрено три комплектации: Origin, Respect и Status.

В версии Origin оснащается зеркалами с электрорегулировкой и электрообогревом, светодиодными фарами и задними фонарями, атермальными стеклами, регулируемым по высоте креслом водителя, мультирулем, системами ABS и стабилизации, антипробуксовочной системой, электронной блокировкой дифференциала и системами стабилизации прицепа, а также Hill Hold, шестью подушками безопасности, центральным замком с дистанционным радиоуправлением и системой контроля давления в шинах. Кроме того, комплектация Origin предусматривает наличие кондиционера, 6,5-дюймового дисплея аудиосистемы, функции управления ближним светом фар, круиз-контроля, электростеклоподъемников, подогрева передних сидений и форсунок стеклоомывателей и дополнительной защиты картера двигателя.

Такой седан с 110-сильным мотором и механикой обойдется в 1 485 000 рублей. За версию с автоматом нужно будет заплатить 1 545 000 рублей.

В комплектации Respect Джетта дополнительно оснащается легкосплавными дисками, противотуманками с функцией освещения в поворотах, рулевым колесом с обогревом, атмосферной подсветкой салона, противоугонной системой с иммобилайзером, двухзонным климат-контролем, датчиком дождя, системой бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, а также передними и задними парктрониками.

В данной комплектации седан с мотором мощностью 110 л.с. и механикой продается за 1 630 000 рублей, а с автоматом — за 1 690 000 рублей.

В топовой комплектации Status автомобиль отличается бамперами с хромированными элементами, сиденьями, обитыми искусственной кожей, и передними спортивными креслами, электрорегулировками сиденья водителя, навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, цифровой приборной панелью, обогревом задних сидений и адаптивным круиз-контролем с функцией экстренного аварийного торможения.

Стоимость Джетты в комплектации Status с 110-сильным мотором и автоматом составляет 1 795 000 рублей, а со 150-сильным двигателем и автоматом — 1 860 000 рублей.

Также доступен широкий список опционального оборудования для всех комплектаций, в который входят, например, система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом, ассистента управления головным светом, панорамный люк с приводом подъема и открывания, голосовое управление и многое другое.

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Фото: Volkswagen