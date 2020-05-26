Путин назначил Парад Победы на 24 июня

При этом марш «Бессмертного полка» проведут в День ВМФ, 26 июля.

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад по случаю 75-летия Победы пройдет 24 июня.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отдал приказ глава государства по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

При этом президент поручил военному министру исключить любые риски для здоровья участников парада. При этом не уточняется, будет парад проходить со зрителями или без.

По объективным причинам не получится провести Парад в один день с маршем «Бессмертного полка», когда по улицам городов идет нескончаемый людской поток, и никакой дистанции соблюсти не получится. Поэтому шествие решено перенести еще на месяц, а именно — на 26 июля — День Военно-Морского Флота России. В этот день пройдут традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.

Путин отметил, что все это время специалисты будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации, и если обеспечить безопасность, по их мнению, не получится, то марш «Бессмертного полка» сдвинут на более поздний срок.

Парад 9 мая пришлось перенести, но к нему тщательно готовились и принимали меры защиты.



Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»