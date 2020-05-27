Обновленный BMW 5-й серии: известна стартовая цена

Изменения — точечные.

Материалы по теме BMW 5-й серии — первое фото обновленного седана

Если вы ожидали масштабного изменения дизайна для 5-й серии, то это не тот случай. BMW внесла точечные улучшения, наиболее существенно изменены фары. Линейная форма светодиодных ходовых огней придает модели сходство с 3-й серией. Задние фонари также получили L—образный дизайн, чтобы соответствовать фарам. Решетка радиатора стала выше и шире. Все версии теперь оснащены трапециевидными выхлопными патрубками. Адаптивные светодиодные фары с матричной технологией и лазерные фары предлагаются в качестве опции.

У автомобиля новые легкосплавные диски диаметром от 18 до 20 дюймов, 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance впервые доступны в качестве опции.

В салоне немного изменений, особо стоит отметить новейшую информационно-развлекательную систему iDrive 7 с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, которая включает навигацию (в стандартном оборудовании — 10,25-дюймовый дисплей). Расширился функционал автоматического климат-контроль, спортивное кожаное рулевое колесо получило иное расположение многофункциональных клавиш.

В BMW 5-й серии обновлены системы помощи водителю. В частности, новая опция «Ассистент вождения Professional» теперь включает активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. За доплату также предложат функцию автоматической парковки.

В России будут доступны следующие бензиновые версии модели: двухлитровые BMW 520i мощностью 184 л.с. и BMW 530i xDrive мощностью 249 л.с.; трехлитровая BMW 540i xDrive мощностью 340 л.с. и 4,4-литровая BMW M550i xDrive мощностью 530 л.с.

Линейка дизельных модификаций представлена BMW 520d xDrivе с 2-литровым мотором мощностью 190 л.с. и BMW 530d xDrive с мотором 3 л мощностью 249 л.с.

Специальную версию BMW 5-й серии M Sport Edition предложат во время запуска продаж тиражом всего в 1000 штук, в нее входят пакет M Sport, цвет «металлик» Donington Grey и двухцветные 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance.

Производство нового BMW 5-й серии стартует в июле. Цены в России будут начинаться от 3 470 000 рублей.

Недавно компания BMW решила напомнить, как правильно произносится название марки.

Обновленный BMW 5-й серии: известна стартовая цена Изменения — точечные. Обновленный BMW 5-й серии: известна стартовая цена

Фото: BMW