Volkswagen Nivus: дата премьеры и первое изображение

Купеобразный кроссовер сначала предложат в Южной Америке, но позже планируется и европейский вариант.

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Хорошие новости — бразильское подразделение Volkswagen представит новую модель компактного кроссовера уже завтра, а сегодня нам показали первое четкое рисованное изображение. Мировую премьеру в Бразилии можно будет посмотреть в прямом эфире в 16:00 по местному времени, по ссылке: press.live—vwnivus.com. Мероприятие будут транслировать из Сан-Паулу на английском, испанском и португальском языках.

Новый кроссовер повышенной проходимости немецкий производитель позиционирует как CUV (Crossover Utility Vehicle), а это значит, что автомобиль точно получит полный привод.

Nivus, разработанный в Южной Америке, будут сначала продавать в Бразилии, а также в Аргентине — во второй половине года. Другие рынки Южной Америки получат эту модель с 2021 года. В перспективе появится и европейская версия новой модели, возможно, в России тоже, но официальной информации об этом пока нет. Возможно, чуть яснее станет завтра, во время мировой презентации.

Моделью Nivus Фольксваген открывает новый сегмент компактных кроссоверов, сочетающих в себе элементы внедорожника и линии купе. С багажником объемом 415 литров этот кроссовер станет одним из самых крупных в сегменте небольших автомобилей. В основе Volkswagen Nivus лежит платформа MQB A0, на которой также построены хэтчбек Polo, седан Virtus и SUV T-Cross.

Ранее подразделение VW South America объявило, что местная версия будет доступна с трехцилиндровым литровым турбированным мотором мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Более мощный вариант этого двигателя в 126 л.с. агрегатируют с DSG.

Также недавно стало известно, что новая бюджетная марка немецкого концерна — Jetta выберется за пределы Китая и будет представлена и на других развивающихся рынках.



Фото: VW