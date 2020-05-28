Это круто и просто: Ford придумал, как убить COVID-19 в машине

Технология помогает нейтрализовать вирус за 15 минут.

Материалы по теме Неожиданно: на Форде сделали искусственный птичий помет

Компания Ford разработала новое, расширенное программное обеспечение, которое правоохранительные органы могут использовать на внедорожниках Ford Police Interceptor Utility (на основе Эксплорера), чтобы помочь уменьшить воздействие вируса COVID-19.

С помощью запуска специального приложения температура в салоне внедорожника временно повышается до 56 градусов Цельсия. 15 минут такого прогрева хватает, чтобы снизить концентрацию вирусов внутри автомобиля на 99%.

Чтобы определить температурный диапазон и время воздействия, Форд обратился в Университет штата Огайо. Потом компания провела испытания программного обеспечения на транспортных средствах, принадлежащих Департаменту полиции Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и ряда других.

Этот программный продукт сразу же стал доступен на всех внедорожниках Ford Police Interceptor Utility, выпущенных в 2013–2019 годах в США, Канаде и других странах мира, говорится в сообщении компании.

«Полиция всегда находится на переднем крае. Сотрудники подвержены воздействию вируса и остро нуждаются в защитных мерах. Мы посмотрели, что находится в нашем арсенале и как мы можем помочь. В этом случае мы превратили систему управления отоплением в нейтрализатор вирусов», — сказал Хау Тай-Тан, директор по разработке новой продукции Ford. Решение нашлось довольно простое: прожаривать салон автомобиля до тех пор, пока вирусы не погибнут.

«Прожарку» салона можно производить регулярно, но сотрудники не должны находиться внутри. Нагрев следует сочетать с другими видами санобработки. При этом нагрев может даже оказаться эффективнее других способов, так как горячий воздух проникает в места, которые могут быть пропущены в результате ручной дезинфекции химическими средствами.

Стивен Тайлер, менеджер по маркетингу бренда Ford в полиции, отмечает, что сейчас сотрудники правоохранительных органов направляются порой туда, куда не могут доехать машины скорой помощи. Им иногда приходится перевозить больных коронавирусом, а в других случаях в салоне может оказаться человек с бессимптомным течением болезни. Поэтому такая функция в автомобиле крайне важна.

Это круто и просто: Ford придумал, как убить COVID-19 в машине Технология помогает нейтрализовать вирус за 15 минут. Это круто и просто: Ford придумал, как убить COVID-19 в машине

Ранее, чтобы понять, насколько удобно будет реальному человеку в автомобильном кресле, в компании разработали имитатор «пятой точки».

Фото: Ford