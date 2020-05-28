Creta снова подорожала. И еще три модели Hyundai тоже

Все комплектации Креты прибавили в цене по 7000 рублей.

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Цены на кроссовер Hyundai Creta выросли второй раз за месяц — до этого прайс-лист переписывался в первых числах мая. Все комплектации Креты прибавили в цене ровно 7000 рублей. Теперь базовое исполнение кроссовера с 1,6-литровым 123-сильным мотором, 6-ступенчатой МКП и передним приводом обходится покупателю в 982 000 рублей.

В версиях с 2-литровым 150-сильным двигателем, 6-диапазонным автоматом и полным приводом Крета стоит минимум 1 399 000 рублей, пишет Wroom. В апреле модель лишилась первого места по популярности среди кроссоверов на российском рынке, разошедшись тиражом, вшестеро меньшим (в апреле-2020 было продано всего 1079 единиц), чем год назад, и отдав лидерство VW Tiguan, который упал в продажах всего в два раза (1332 шт.).

Кроме Креты, в конце мая цены переписались также на модели Sonata и Tucson, которые подорожали на 10 000 рублей, и на Santa Fe, прибавившем в цене 15 000 рублей. Solaris и Elantra пока сохранили прежние цены.

В марте у Hyundai Creta появилась специальная версия под названием Creta Би*2.

Фото: Hyundai