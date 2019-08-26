Volkswagen Nivus представлен официально. Ждать ли его в России?

В Бразилии продажи стартуют уже в конце июня, а в 2021-м модель появится в Старом Свете.

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Полтора месяца прошло с момента публикации последнего тизера, но теперь подразделение Volkswagen в Бразилии показало компакт-кросс Nivus в рамках онлайн-презентации, которая прояснила большинство моментов, связанных с перспективной моделью. Nivus базируется на платформе MQB-A0 (простая версия модульной MQB), которую несет в своей основе бразильский вариант VW Polo — отчасти поэтому и привод у Нивуса только передний, и по колесной базе модели идентичны — 2566 мм.

Европейский Polo, кстати, тоже построен на MQB-A0, однако его база чуть меньше — 2551 мм. А вот у соседа по сегменту, уже известного в Европе компакт-кроссовера T-Cross, база заметно просторнее — 2651 мм. Зато Nivus имеет более массивный задний свес (что гарантирует более вместительный багажник) и в целом значительно превосходит T-Cross по длине — 4266 мм против 4108 мм.

С другой стороны, высота у Нивуса вполне «легковая»: 1493 мм (у Polo — 1461 мм), тогда как у T-Cross — 1584 мм. Добавив сюда клиренс, всего на 10 мм превышающий таковой у Поло, получаем вполне «паркетную» родословную.

Заявленный силовой агрегат пока только один: 3-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,0 л и мощностью 130 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. А вот список оснащения весьма богат: кондиционер, парктроник, круиз-контроль, мультимедийный комплекс, шесть подушек безопасности, светодиодные фонари уже в базе... В дорогих комплектациях обещаются климат-контроль, камера заднего вида, цифровая панель приборов и еще ряд позиций. Опционально доступны даже адаптивный круиз-контроль и новейшая мультимедийка W Play.

В Бразилии продажи стартуют уже в конце июня, в этом же году добавится и рынок Аргентины. А в 2021-м Нивус появится в Старом Свете — европейские машины будут собирать в Испании.

Ну а дальше Nivus может оказаться среди тех трех моделей, которые Volkswagen собирается выпускать в России.

Фото: Volkswagen