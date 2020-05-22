Volkswagen обязался выпускать в России три новые модели

Такие обязательства компания взяла на себя в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИКа), утвержденного Минпромторгом.

В рамках заключенного с Минпромторгом специнвестконтракта Volkswagen Group намерена инвестировать в России 61,5 млрд рублей до 2028 года. Таким образом, Группа находится на втором месте по объему вложений в автопроме, больше нее инвестируют только АВТОВАЗ совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi (70 млрд рублей), сообщает агентство «Прайм».

В СПИКе перечислена и продукция, которую выпустят в рамках контракта. И вот тут самое интересное — это будут не только новые Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiak и Karoq, но и ранее не представленный на российском рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника». Какие именно это машины, не уточняется.

Ранее мы писали, что Volkswagen Tarek должны начать производить в России ориентировочно уже в этом году, а одной из предполагаемых промплощадок называли завод Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако из-за пандемии коронавируса планы могли сдвинуться. Причем сначала предполагалось, что машина доберется до нас под названием Tharu, но, видимо, решили, что благозвучнее для нашего уха будет все же Тарек.

«Крупноразмерный внедорожник» может оказаться VW Teramont. Что касается «новой модели компактного внедорожника» — хотелось бы, чтобы ею оказалась перспективная новинка Volkswagen Nivus.

Тем временем на заводе в Калуге решили провести сокращение численности персонала. Добровольцам предложили на выходе шесть окладов, желающих оказалось даже слишком много.

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