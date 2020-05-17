С завода Volkswagen в Калуге решило уволиться слишком много сотрудников

Mazda 3 с пробегом: 3 преимущества и 2 проблемы «Матрешка» — не самый дешевый вариант на вторичном рынке, зато один из самых надежных и долговечных. Daewoo Matiz стал самой популярной малолитражкой в апреле Автокод выяснил, какое малолитражное авто пользовалось наибольшим интересом у россиян в минувшем месяце. Для этого мы сопоставили проверки, совершенные пользователями сервиса в апреле. Автокод стал показывать историю обслуживания у дилера и СТО Полный отчет avtocod.ru дополнился новым блоком данных — «История обслуживания у дилера и СТО». В нем отображаются все записи о сервисном обслуживании автомобиля.