Сегодня, в 15:45 С завода Volkswagen в Калуге решило уволиться слишком много сотрудников Руководство предложило добровольно расторгнуть трудовой договор взамен на единовременную выплату шести окладов.
Материалы по теме
Руководство завода Volkswagen в Калуге приняло решение сократить штат сотрудников предприятия. В качестве причины профсоюз завода
указывает экономическую необходимость, вызванную падением спроса на автомобили ввиду развития пандемии коронавируса. Сотрудникам предлагалось добровольно расторгнуть трудовой договор взамен на единовременную выплату шести окладов.
По информации профсоюза, штат должен сократиться на количество сотрудников третьей смены, то есть примерно на 250 человек. По факту желающих уволиться на таких условиях оказалось много, и в одном из подразделений — даже больше, чем требуется. Поэтому на заводе создана специальная комиссия, решающая вопрос расторжения трудового договора по каждому сотруднику в отдельности.
С 18 по 25 мая предложение об увольнение тоже будет действовать, но уже с условием выплаты только пяти окладов. Отдельным пунктом в соглашении прописана субсидия на приобретение автомобиля или недвижимости: те калужане, которую брали такую субсидию и решившие расторгнуть трудовой договор с Volkswagen, возвращать деньги не будут.
Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде были приостановлены 30 марта по причине нехватки комплектующих — изначально до 10 апреля, но запустившийся первым калужский завод смог начать работу только 27 апреля. Фото: Владимир Рябчиков/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter