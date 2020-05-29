Показательные выступления: Илон Маск на Tesla Cybertruck

Предприниматель прокатился вместе с известным в США комиком и телеведущим Джеем Лено.

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В начале видео Лено, Маск и старший дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен обсуждают дизайн Cypertruck. Он не только выглядит непохожим на любой другой пикап, но и отличается от существующих моделей Tesla, да и вообще любых автомобилей, которые когда-либо появлялись на дорогах. Франц фон Хольцхаузен продемонстрировал Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника. Чтобы доказать, насколько она прочная, Маск взобрался на крышку и сообщил, что внутри можно перевозить даже хрупкие предметы. Также он пообещал, что автомобиль не будет уменьшен в размерах, как изначально предполагалось.

Лено сел за руль пикапа и проехал через испытательный туннель The Boring Company, проходящий под штаб-квартирой SpaceX в Лос-Анджелесе. Маск отметил, что Cybertruck впервые едет через этот туннель.

Из ролика мы практически ничего не узнаем о том, насколько комфортно ездить на Cybertruck по дорогам. Но зато Маск в очередной раз грамотно о себе напомнил. Планы о начале производства до конца 2021 года бронированного пикапа остаются неизменными. Так что о ездовых качествах модели, вероятно, расскажут через некоторое время в отдельном ролике. Или не расскажут.

Напомним, во время демонстрации бронированного пикапа Франц фон Хольцхаузен ударил по стеклу кувалдой, и оно треснуло. Маск потом решил извлечь из этого выгоду и выпустил футболки с принтом разбитого стекла.



Видео: YouTube