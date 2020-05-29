Skoda Superb и VW Passat неудачно прошли «лосиный» тест

Управляемость автомобилей оказалась не на высоте при резком маневрировании.

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«Лосиный» тест не имеет жестких критериев, но он показывает максимальную скорость, с которой автомобиль способен объезжать неожиданные препятствия на дороге. При соответствующей подготовке водителя, конечно же.

Например, Peugeot 508 и Mercedes—Benz C—класса способны совершать резкие маневры на скоростях 78 и 74 км/ч соответственно. Двигаясь быстрее, и они сбивают конусы во время испытаний.

На днях проверке «лосиным» тестам специалистами Teknikens Värld подверглись две модели концерна Volkswagen — Skoda Superb и VW Passat, скорости безопасного маневрирования которых оказались не самыми высокими.

Skoda Superb на скорости 65 км/ч сбил всего один из множества конусов. При этом автомобиль продемонстрировал не самую лучшую управляемость: недостаточную поворачиваемость при начале маневра и избыточную поворачиваемость при выходе, из-за чего и сшиб конус.

Volkswagen Passat показал себя немного лучше, но продемонстрировал те же особенности управляемости: недостаточную поворачиваемость при входе и избыточную поворачиваемость при выходе. В результате максимальная скорость безопасного маневрирования составила 68 км/ч.

Также, сравнивая результаты Mercedes и Peugeot с результатами Skoda и Volkswagen, можно сделать вывод, что недостаточная поворачиваемость намного безопаснее избыточной поворачиваемости. Хотя в гонках всё совсем наоборот — недостаточная поворачиваемость заставляет ехать автомобиль медленнее.

Проблемы с «лосиным» тестом у Пассата наблюдаются уже не первый раз.

Фото, видео: Teknikens Värld