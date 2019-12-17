VW Passat: 4 км/ч не хватило, чтобы пройти «лосиный» тест — журнал За рулем

VW Passat: 4 км/ч не хватило, чтобы пройти «лосиный» тест

При этом автомобиль прекрасно показал себя во время прохождения «змейки».

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

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«Лосиный» тест, названный так из-за его скандинавского происхождения, где на дорогах часто встречаются лоси, является, пожалуй, одним из наиболее важных при проверке устойчивости автомобиля во время экстренного маневрирования. Тест имитирует объезд препятствия: резкий поворот налево, чтобы сместиться на полосу встречного движения, а затем еще один резкий поворот направо, чтобы избежать столкновения со встречным транспортом.

Видео теста, размещенное km77.com на YouTube, показывает, как с испытанием справляется VW Passat Variant 2019 года, оснащенный 2-литровым двигателем мощностью 188 л.с. Тест проводился на скорости 77 км/ч. Заднюю часть автомобиля заносит во втором повороте так, что водитель с трудом выправляет траекторию движения и устраняет занос. В результате автомобиль все равно сбивает конус.

Снизив скорость до 73 км/ч, Passat успешно проходит испытание, несмотря на то что заднюю часть машины продолжало заносить: водитель был явно готов к этому. Такая скорость оказалась выше, чем у некоторых других автомобилей, поэтому назвать тест провальным нельзя. Тем не менее заносы несколько смутили испытателей.

При этом Passat Variant неплохо показал себя во время прохождения «змейки».

Фото, видео: YouTube

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