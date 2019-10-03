Camry, RAV4, Corolla, Mazda 3... — проверка «лосиным тестом» — журнал За рулем

Camry, RAV4, Corolla, Mazda 3... — проверка «лосиным тестом»

Кандидатов на звание «Автомобиль года в Европе 2020 года» проверили на устойчивость.

Материалы по теме
Новый Toyota RAV4 — начался прием заказов

Норвежское автомобильное издание Dinside.no испытало кандидатов на звание «Автомобиль года в Европе 2020 года», подвергнув их испытанию под названием «лосиный тест» — объезд на скорости внезапного препятствия на дороге.

Среди прочих был испытан и кроссовер Toyota RAV4, который не так давно, по утверждению шведского издания Teknikens Värld, провалил тест. В новой серии RAV4 прошел испытание на более высокой скорости, чем многие из его конкурентов.

«На скорости 65 км/ч машина проходит лосиный тест без проблем. Когда мы увеличиваем скорость до 70 км/ч, колеса начинают терять сцепление с дорогой, но вмешивается система стабилизации, и машина выполняет маневр. На скорости 74 км/ч автомобиль справляется с задачей: задние колеса сносит, но кроссовер проскакивает, не сбивая конусы», — пишет издание.


Конусы автомобиль начал сшибать на скорости 76 км/ч. Провал во время шведских испытаний норвежцы смогли объяснить только тем, что тест-пилот продолжал давить на газ во время маневра, чего в реальной жизни не делает ни один водитель, перед которым на дороге вдруг возникло препятствие.

Другим испытанным кроссовером стал Range Rover Evoque, который прошел лосиный тест на скорости 63 км/ч. На большей скорости автомобиль продемонстрировал недостаточную поворачиваемость и отсутствие четкой реакции на повороты руля.

Максимальная безопасная скорость во время «лосиного теста» Subaru Forester составила 64 км/ч, а электрического кроссовера Audi e-tron — 60 км/ч. При этом колеса автомобилей ни на долю секунды не отрывались от асфальта.


Результаты испытаний «лосиным тестом»

Марка, модель, версия

Шины

Максимальная безопасная скорость (опасная скорость), км/ч

Peugeot 208 Allure Pure Tech 100

Michelin Pilot Sport 205/45 R17

70 (73)

Renault Clio Intense TCe 130

Continental Eco Contact 205/45 R17

70 (73)

BMW 118d

Pirelli P Zero 225/45 R17

73 (75)

BMW M135i xDrive

Pirelli P Zero 225/45 R17

75 (79)

Mazda 3 Sedan Skyactive-X 2.0

Bridgestone Turanza 215/45 R18

70 (74)

Toyota Corolla 2.0 Hybrid Touring Sports

Falken 224/40 R18

70 (72)

Skoda Scala Style 1,5 TSI 7-DSG

Bridgestone Turanza 215/45 R17

68 (70)

DS3 Crossback Puretech 155

Michelin Primacy 4 215/55 R18

70 (75)

Kia e-Soul 64 кВт

Michelin Primacy 3 215/55 R17

70 (75)

Skoda Kamiq 1.6 TDI 7-DSG

Goodyear Efficient Grip 205/55 R17

65 (71)

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Pirelli Cinturato P7 215/45 R18

70 (75)

Range Rover Evoque First Edition

Pirelli Scorpion Zero 245/45 R21

63 (66)

Mazda CX30 Skyactive-D

Bridgestone Turanza 215/55 R18

65 (72)

Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Bridgestone Alenza 225/60 R18

74 (76)

Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD

Michelin Pilot Sport 4 235/45 ZR18

69 (75)

Tesla Model 3 Long Range AWD

Hankook Ventus S1 Evo3 235/40 R19

73 (80)

Toyota Camry 2.5 Hybrid

Dunlop SP Sport Maxx 235/45 R18

65 (70)

Toyota Supra GR Supra 3.0

Michelin Pilot Super Sport 275/35 ZR19 (255/35 ZR19 спереди)

75 (79)

Audi e-tron 55 Quattro

Bridgestone Alenza 255/50 R20

60 (65)

BMW X7 xDrive30d

Pirelli P Zero 315/35 R22

65 (69)

Subaru Forester e-Boxer 2.0i-S

Bridgestone Dueler H / P Sport 225/55 R18

64 (70)

Фото: dinside.no

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые