Кандидатов на звание «Автомобиль года в Европе 2020 года» проверили на устойчивость.

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Норвежское автомобильное издание Dinside.no испытало кандидатов на звание «Автомобиль года в Европе 2020 года», подвергнув их испытанию под названием «лосиный тест» — объезд на скорости внезапного препятствия на дороге.

Среди прочих был испытан и кроссовер Toyota RAV4, который не так давно, по утверждению шведского издания Teknikens Värld, провалил тест. В новой серии RAV4 прошел испытание на более высокой скорости, чем многие из его конкурентов.

«На скорости 65 км/ч машина проходит лосиный тест без проблем. Когда мы увеличиваем скорость до 70 км/ч, колеса начинают терять сцепление с дорогой, но вмешивается система стабилизации, и машина выполняет маневр. На скорости 74 км/ч автомобиль справляется с задачей: задние колеса сносит, но кроссовер проскакивает, не сбивая конусы», — пишет издание.

Конусы автомобиль начал сшибать на скорости 76 км/ч. Провал во время шведских испытаний норвежцы смогли объяснить только тем, что тест-пилот продолжал давить на газ во время маневра, чего в реальной жизни не делает ни один водитель, перед которым на дороге вдруг возникло препятствие.

Другим испытанным кроссовером стал Range Rover Evoque, который прошел лосиный тест на скорости 63 км/ч. На большей скорости автомобиль продемонстрировал недостаточную поворачиваемость и отсутствие четкой реакции на повороты руля.

Максимальная безопасная скорость во время «лосиного теста» Subaru Forester составила 64 км/ч, а электрического кроссовера Audi e-tron — 60 км/ч. При этом колеса автомобилей ни на долю секунды не отрывались от асфальта.

Результаты испытаний «лосиным тестом»

Марка, модель, версия Шины Максимальная безопасная скорость (опасная скорость), км/ч Peugeot 208 Allure Pure Tech 100 Michelin Pilot Sport 205/45 R17 70 (73) Renault Clio Intense TCe 130 Continental Eco Contact 205/45 R17 70 (73) BMW 118d Pirelli P Zero 225/45 R17 73 (75) BMW M135i xDrive Pirelli P Zero 225/45 R17 75 (79) Mazda 3 Sedan Skyactive-X 2.0 Bridgestone Turanza 215/45 R18 70 (74) Toyota Corolla 2.0 Hybrid Touring Sports Falken 224/40 R18 70 (72) Skoda Scala Style 1,5 TSI 7-DSG Bridgestone Turanza 215/45 R17 68 (70) DS3 Crossback Puretech 155 Michelin Primacy 4 215/55 R18 70 (75) Kia e-Soul 64 кВт Michelin Primacy 3 215/55 R17 70 (75) Skoda Kamiq 1.6 TDI 7-DSG Goodyear Efficient Grip 205/55 R17 65 (71) Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Pirelli Cinturato P7 215/45 R18 70 (75) Range Rover Evoque First Edition Pirelli Scorpion Zero 245/45 R21 63 (66) Mazda CX30 Skyactive-D Bridgestone Turanza 215/55 R18 65 (72) Toyota RAV4 2.5 Hybrid Bridgestone Alenza 225/60 R18 74 (76) Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD Michelin Pilot Sport 4 235/45 ZR18 69 (75) Tesla Model 3 Long Range AWD Hankook Ventus S1 Evo3 235/40 R19 73 (80) Toyota Camry 2.5 Hybrid Dunlop SP Sport Maxx 235/45 R18 65 (70) Toyota Supra GR Supra 3.0 Michelin Pilot Super Sport 275/35 ZR19 (255/35 ZR19 спереди) 75 (79) Audi e-tron 55 Quattro Bridgestone Alenza 255/50 R20 60 (65) BMW X7 xDrive30d Pirelli P Zero 315/35 R22 65 (69) Subaru Forester e-Boxer 2.0i-S Bridgestone Dueler H / P Sport 225/55 R18 64 (70)

О том, как работает новая система полного привода Toyota RAV4, можно узнать здесь (видео).

Фото: dinside.no