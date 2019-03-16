Обновленная Лада Веста — первое фото — журнал За рулем

Обновленная Лада Веста — первое фото

На снимке обновленный универсал въезжает на территорию предприятия после ночных испытаний.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

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Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях

В этом году АВТОВАЗ намерен представить обновленную Ладу Весту, испытания которой уже ведутся в Тольятти на дорогах общего пользования. Но делается это, судя по всему, ночью, а утром автомобиль возвращается в Научно-технический центр АВТОВАЗа. Именно там, на проходной, и было сделано фото машины.

Модель оклеена камуфляжной пленкой, которая скрывает детали, а фотограф смог сделать снимок только задней части автомобиля.

На фотографии, опубликованной сообществом AvtoVAZ News в соцсети, видно, что основные перемены в облике коснутся бамперов машины. Также ожидается, что у Весты появится светодиодная оптика, будет несколько иной капот и новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Не исключено, что специалисты АВТОВАЗа не успеют закончить работы над обновленной моделью в этом году из-за проблем с подрядчиками.

Фото: AvtoVAZ News

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Отзывы о LADA Vesta SW (5)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный удобный автомобиль

Недостатки:

Ничего глобального не выявил

Комментарий:

писать нечего, всё работает, машина радует.

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