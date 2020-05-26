На цифровые приборы для Lada Vesta собирают деньги

Рендерами дизайнера заинтересовалась компания, занимающаяся разработкой и производством подобных продуктов.

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Независимый дизайн-проект цифровой комбинации приборов для Lada Vesta, о которой мы писали ранее, получил путевку в жизнь. Рендерами дизайнера Алексея Корнилова заинтересовалась российская компания CMGAISD, занимающаяся разработкой и производством подобных продуктов. Опрос с различными вариантами приборки для Весты был размещен на странице компании в соцсети ВКонтакте, и в результате победил проект Корнилова.

Компания организовала сбор средств на покупку прав на использование «скина», разработанного Корниловым — всего требуется собрать 35 000 рублей, средства поступают напрямую дизайнеру. «За рулем» связался с автором проекта и узнал, как сейчас развивается ситуация.

Алексей Корнилов, дизайнер:

«Я перерисовал все фото в высокое разрешение, подкорректировал внешний вид и добавил несколько элементов, которых не было на первых рендерах. Ребятам понравилось оформление — возможно, запустят в серию».

В компании CMGAISD объявили, что если требуемая сумма не соберется, то все деньги будут возвращены. Сейчас изучается реальный спрос на такую комбинацию приборов среди владельцев Lada Vesta. Но, судя по всему, есть хорошие шансы на то, что проекту будет дан зеленый свет. В CMGAISD собираются в течение недели «оживить» рендеры, предоставленные дизайнером. Мы еще последим за ходом проекта.

Ну а Веста в серийном исполнении недавно получила мультимедийку с Яндекс.Авто .

Фото: Алексей Корнилов