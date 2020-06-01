И еще немного денег с вас: ТО для Lada стало дороже

Подорожание составило от 800 до 2500 рублей в зависимости от номера ТО и модели автомобиля.

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В мае АВТОВАЗ повысил рекомендованные цены на плановое техобслуживание в сервисных центрах Lada. Подорожание составило от 800 до 2500 рублей в зависимости от номера ТО и модели автомобиля. Так, ТО-1, приходящееся на 15 000 км (или после одного года с момента покупки), для Гранты с шестнадцатиклапанным двигателем подорожало с 4900 до 5800 рублей, для Весты — с 5700 до 6800 рублей, для Ларгуса — с 6100 до 7900 рублей, для модели XRAY — с 7600 до 8400 рублей, для Lada 4x4 — c 7600 до 8400 рублей.

А самое затратное для большинства моделей ТО-6 (90 000 км или через шесть лет) выросло в цене для Гранты с 11 500 до 13 500 рублей, для Весты — с 15 500 до 17 800 рублей, для Ларгуса — с 16 200 до 17 500 рублей, для XRAY — с 20 000 до 22 500 рублей и для Lada 4x4 — с 7600 до 8400, пишет Лада.Онлайн. У внедорожника самый дорогой заезд на сервис — это ТО-4 (60 000 км), его цена выросла с 12 000 до 12 900 рублей.

Повышение затронуло и действующий модельный ряд, и снятые с производства модели — Priora и Kalina. Кроме того, по данным «За рулем», АВТОВАЗ изменил также порядок и сроки проведения некоторых регламентных работ. Например, для семейства Kalina замена охлаждающей жидкости теперь проводится не во время ТО-5 (75 000 км или через пять лет), а во время ТО-6 (90 000 км или шесть лет).

До этого расценки на сервис автомобилей Lada поднимались в апреле.

А в мае в третий раз за год выросли цены на новые автомобили Lada.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС