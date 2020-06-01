Три самых дурацких китайских автомобиля

Несмотря на то, что китайские машины уже составляют серьезную конкуренцию знаменитым азиатским и европейским брендам, в стране все еще выпускаются недоавтомобили, вызывающие смех у самих китайцев.

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Главным преимуществом этих трех странных моделей — их цена. Видео, в котором машины высмеиваются, был опубликован Jalopnik. Даже если вы не понимаете ни слова по-китайски, ролик стоит посмотреть — эмоции людей, тестирующих автомобили в стиле Top Gear, понятны и без перевода, да и сами машины выглядят смешно.

Первая модель из троицы — дешевая подделка Bugatti Chiron. Похоже, что это сарайчик для инструментов, а не транспортное средство. Под капотом у нее установлен крошечный бензиновый двигатель. Технические характеристики машины не приводятся, но не нужно быть гением, чтобы понять — этот экземпляр совершенно не умеет ездить.

Второй странный автомобиль оранжевого цвета — это Dayang Chok. Он полностью электрический, а в его фарах, кажется, виден испуг. В его салоне могут поместиться только люди небольшого роста. Из-за большой стеклянной кабины электромобиль должен раскачиваться от малейшего ветра, тем более, что весит модель совсем немного.

Третьим странным автомобилем является трехколесный хэтчбек. С виду это обычный городской субкомпакт, но ему почему-то поленились прикрутить четвертое колесо. При резком маневрировании машина упирается углами переднего бампера в землю. И да — оно способно резко маневрировать. Двигатель у этого автомобиля расположен сзади, а значит рассчитывать на привычный багажник не стоит.

Но самое интересное — это заезд, который начинается на 38-й минуте, который невозможно смотреть без слез от смеха, и вы ни за что не угадаете, кто пришел к финишу первым.

Вы видели машины, которые едут по диагонали, но прямо? Одной такой вы можете полюбоваться здесь.

Фото, видео: Youtube