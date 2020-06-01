Обновленный Renault Kaptur: объявлен прием заказов и цены

Прием заказов в онлайн-шоуруме и в дилерских центрах Renault в России открыт на все комплектации кроссовера. Напомним, с 1 июня дилеры марки возобновили работу.

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Для обновленного Renault Kaptur предлагают комплектации — Life, Drive, Style, а также лимитированную серию Edition One.

Начальную Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом предлагают за 1 020 000 рублей. В оснащение автомобиля уже в базе входят 16-дюймовые легкосплавные диски, cветодиодные ДХО и задние фонари с 3D-эффектом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop, система дистанционного запуска, электроусилитель руля переменной производительности, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и центральная консоль со сдвижным подлокотником.

Начиная с комплектации Drive кроссовер оснащается новым бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) и вариатором нового поколения. С таким мотором автомобиль доступен по цене от 1 260 000 рублей за версию 4х2 и 1 335 000 рублей — за полноприводный вариант.

В дополнение к базовому оборудованию в комплектацию Drive (от 1 100 000 рублей) входят легкосплавные диски в двухцветном исполнении, глянцевые элементы в отделке интерьера, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, электропривод складывания зеркал, аудиосистема Radio Connect и другое.

В комплектации Style (от 1 235 000) автомобиль получает хромированную решетку радиатора, двухцветную окраску кузова, 17-дюймовые диски Steppe в двухцветном исполнении, комбинированную кожаную обивку, а в версиях с двигателем TCe 150 — светодиодные фары и атмосферную подсветку салона. Каптюр оснащается мультимедийной системой Easy Link и камерой заднего вида, а в качестве опций доступны системы камер кругового обзора, контроля слепых зон и многое другое.

Для первых покупателей модели открыт онлайн-предзаказ на топовую версию — лимитированную серию Edition One. Ее предложат по цене 1 440 000 рублей за переднеприводный вариант и 1 515 000 рублей — за 4x4. Также в качестве подарка первым покупателям вручат сервисный контракт на три обязательных технических обслуживания и доставку автомобиля на дом при заказе в онлайн-шоуруме на сайте Renault Россия.

Продажи обновленного Renault Kaptur стартуют в середине июня этого года.

Все будущие обновления систем автомобиля будут происходить автоматически и совершенно бесплатно.



Фото: Renault