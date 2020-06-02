Если сейчас трехзначный код региона может начинаться лишь с цифры 1 или 7, то в дальнейшем это ограничение снимается.

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МВД России утвердило изменения в приказ № 766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, а теперь транспортным средствам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

То есть код будет начинаться необязательно с 1 или 7, как сейчас, но и с 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ранее против такого нововведения выступали производители знаков, отмечая, что цифры 2, 3, 4, 5, 6 и 9 из-за ширины не втиснутся в место, отведенное для кода региона на металлической пластине, что создаст трудности при печати. Однако в МВД провели замеры и выяснили, что в коде региона помещается даже 444 (4 — самый широкий символ), поэтому проблем не будет, а производители просто набивают цену.

Поэтому ограничение снято и, таким образом, доступных серий стало больше. Так, Москва сможет использовать коды 999, 277 и другие, Санкт-Петербург — 778, 278, Московская область — 990, Рязанская область — 662, Астраханская область — 330, Владимирская область — 333, Костромская область — 444, Татарстан — 616, Алтайский край — 222 и т. д.

Любопытная ситуация складывается с номерами в Свердловской области, где Госавтоинспекция сможет выдавать номера серии 666, к чему негативно относятся представители православной церкви. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вообще считает, что это чья-то сознательная провокация, ведь можно было предположить, что вокруг этого развернется шумиха.

Впрочем, номера с новыми кодами начнут присваивать еще нескоро, ведь даже в регионе с самым большим автопарком в России — Москве, где ГИБДД выдает номера последних доступных серий 777 и 799, дефицита пока нет и их хватит еще на пару лет. Тем более что большая часть автовладельцев при покупке подержанных машин оставляют номера прежнего владельца.

По закону «О государственной регистрации транспортных средств» понятия «госрегномер» и «госрегзнак» разделены: первый означает буквенно-цифровое сочетание, второй — металлический носитель для печати номера.

Больше половины водителей отвлекаются во время движения, а это чревато очень серьезными последствиями. Поэтому ГИБДД с прошлой недели начала кампанию «Внимание на дорогу», которая направлена на проблему отвлечения внимания участников дорожного движения.



Фото: ТАСС